Zequila e Paola, volano stracci fuorionda al Gf Vip: “Cafone”, “Ignorante”

Gf Vip 4, scontro tra Antonio Zequila e Paola Di Benedetto: cosa è successo fuorionda

Si sono accesi gli animi al Gf Vip 4 durante un fuorionda! Zequila e Paola Di Benedetto hanno litigato mentre Alfonso Signorini non era in collegamento con la Casa. Lo scontro è proseguito anche con il conduttore, che ha voluto vederci chiaro perché sono volati paroloni. Tutto è partito da una battuta di Paola a cui Zequila non ha reagito bene. Dopo un filmato su Antonio e Sara, la Madre Natura ha detto: “Ci sono cose possibili e cose impossibili, la verità è questa”. Antonio ha replicato: “Io ho avuto donne più giovani e più fi…e di te”. Queste parole non sono piaciute né a Paola né a Sara, ma è stata la prima a scagliarsi contro Zequila in particolar modo. Paola subito ha detto: “Non c’entra. Non cascare nella cafonaggine”.

Zequila contro Paola, al Gf Vip è scontro per Sara: “Non fare il cafone con me”

La Di Benedetto ha proseguito: “Non fare il cafone con me. La stai tartassando da tre giorni. Sei un cafone, io con te ho sempre giocato. Non è un fatto di età, ci sono cose possibili e cose impossibili tipo questa”. Zequila ha ribattuto: “Tu sei maleducata. Io sono stato con donne più giovani di te e più belle di te”. Ma i toni non si sono affatto placati, così Paola ha rincarato la dose: “Non ti si può colpire nel tuo ego. Sei cafone. Sei allucinante. A me lo vieni a dire, che ho sempre giocato con te? A me mi vieni a far la predica? Oh! Qua casca. Abbiamo toccato l’ego di Zequila, non sia mai”. Ad Antonio non è proprio piaciuto l’essere chiamato ripetutamente cafone e a sua volta ha alzato i toni. Zequila rivolgendosi a Paola ha detto: “Sei una grande maleducata e mo mi hai rotto le scatole a dire cafone. Sei madre natura solo per il tuo fisico. Nella vita non hai fatto mai niente. Ma vuoi parlare con Antonio Zequila? Ignorante che non sai niente di cinema e della vita. Fatti una cultura, sei di un’ignoranza allucinante”.

Paola Di Benedetto quasi in lacrime per Zequila, la lite al Grande Fratello Vip

Denver ha provato a far tornare la calma nel salotto, ma non ci è riuscito affatto. Anche Sara ha detto la sua: “Non mi dici che sei stato con donne più fi..e di me. Un uomo non usa questi termini. Non ho parole, caduta di stile incredibile”. Paola inizialmente sembrava averla presa con filosofia, poi si è allontanata urlando verso Antonio: “Ma che rabbia repressa hai? Devi sfogarla in qualche modo ma non su di me. Abbiamo riso e scherzato e mo te ne esci per una minima cosa perché ti toccano l’ego smisurato che hai. Fatti curare”. In cucina l’influencer era visibilmente nervosa, sull’orlo di una crisi di pianto. E infatti ha spiegato: “Mi fa male perché se mi dai dell’ignorante vai a prendere dei punti su cui la gente mi ha sempre massacrato”. Alfonso a questo punto è intervenuto e ha chiesto cosa fosse successo.

Gf Vip, Sara precisa su Zequila: “Non può dire che senza telecamere ci sto”

Paola ha spiegato: “Mi sono permessa di dirgli scherzosamente Antonio è una cosa impossibile tra te e Sara. Fa parte del gioco, però dopo un po’… L’ho sempre difeso anche davanti al mio ragazzo. Ho solo detto scherzosamente che è una cosa impossibile. Sara è molto timida e riservata. Lui mi ha detto mi vedi, gli occhi suoi non mentono è ovvio che ci starebbe”. Sara ha ribadito di aver messo dei paletti nel rapporto con Zequila, che però ha spiegato di non averci mai provato con lei. La nuova arrivata al Gf Vip però ha voluto chiarire una cosa: “Mi ha dato fastidio che non può dire che nella Casa non ci sto per le telecamere e fuori ci sto”.