Gemma Galgani indossa i vestiti di Giulia De Lellis a Uomini e Donne

Uomini e Donne, Gemma Galgani indossa i vestiti firmati da Giulia De Lellis

Gemma Galgani indossa i vestiti di Giulia De Lellis nelle puntate di Uomini e Donne. Avete notato anche voi la lunga camicia rossa della settimana scorsa? C’è anche stato un lungo dibattito su questo vestito, perciò è finito ancora di più al centro dell’attenzione. In molti infatti si sono espressi su come era vestita Gemma e non tutti in modo positivo. Prima fra tutti Tina Cipollari, che da sempre pensa e afferma che Gemma vestirebbe in modo troppo giovanile e poco consono alla sua età. Ma anche altri hanno fatto notare a Gemma che potrebbe indossare dei collant, per esempio, quando le gonne o vestiti sono un po’ corti. La Dama non si lascia influenzare, si sente ancora giovane e sente che può permettersi un look ancora fresco e alla moda!

Gemma Galgani, il vestito della discordia è della collezione di Giulia De Lellis

E uno dei look più alla moda che ha sfoggiato nel trono Over è proprio quello firmato da Giulia De Lellis. La camicia rossa della scorsa settimana appartiene alla nuova collezione di Sol Wears Women, di cui oggi la stessa Giulia si è occupata del servizio fotografico – mentre Andrea Damante ricominciava una vita lontano da lei -. Per chi volesse acquistare il vestito di Gemma della De Lellis può trovarlo sotto il nome di Mirtilla e naturalmente è disponibile in più colori. Vedere gli abiti a Uomini e Donne è un’ulteriore conferma del successo che sta avendo il marchio di Giulia, dopo averlo visto anche a Temptation Island. L’ex corteggiatrice sta raccogliendo molti consensi e può ritenersi soddisfatta della linea che porta avanti insieme a sua mamma e alla sua famiglia, che di recente hanno conosciuto Irama.

Gemma Galgani criticata: le ultime news su Uomini e Donne

Il vestito di Sol Wears Women è costato parecchie critiche a Gemma Galgani anche sui social network, ma la Dama ha deciso di rispondere per le rime a chi la accusa. Critiche che piovono sia in studio sia in rete non solo per l’età o il modo di vestire, ma anche per il suo comportamento contraddittorio con i corteggiatori! Detto ciò, siamo certi che continueremo a vedere vestiti del marchio di Giulia De Lellis a Uomini e Donne, addosso a Gemma o altre Dame. E questo spiega ulteriormente il perché l’influencer viene chiamata nelle università per parlare comunicazione e moda.