Il vestito di Nilufar a Temptation Island Vip è di Giulia De Lellis

Nilufar Addati di Uomini e Donne a Temptation Island Vip: di che marca è il vestito al falò di confronto con Giordano

Giulia De Lellis protagonista a Temptation Island Vip. Non in prima persona bensì con le sue creazioni, quelle del marchio Sol Wears Woman. Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, ha indossato un abito del brand della romana per affrontare il fidanzato Giordano Mazzocchi al falò di confronto. L’italo-persiana ha scelto il modello Diana: un lungo abito di seta color ruggine, elegante e raffinato. Non solo Nilufar: anche Alessandra Sgolastra, fidanzata di Andrea Zenga, ha sfoggiato alcuni capi creati dalla De Lellis nella terza puntata del programma di Canale 5. In particolar un pantalone rosa a zampa di elefante e un vestito arancio con spalle scoperte.

Dove comprare i vestiti di Giulia De Lellis di Sol Wears Woman

Ma quanto costa l’abito che Nilufar ha indossato a Temptation Island Vip? Per il prezzo e per le spedizioni del capo basta inviare un messaggio agli account social di Sol Wears Woman. In attesa del sito ufficiale, basta recarsi sul profilo Instagram o Facebook del brand, che sta già riscuotendo un grande successo. Alcuni capi della linea, realizzati rigorosamente a mano, sono completamente sold out. L’ennesimo successo per Giulia De Lellis, che si riconferma una delle web influencer più amate e apprezzate degli ultimi anni.

Gli altri abiti di Giulia De Lellis in televisione

Non è la prima volta che un abito della linea Sol Wears Woman approda in televisione. Lo scorso maggio Giulia De Lellis ha indossato un vestito creato da lei in occasione di un’ospitata a Uomini e Donne. Più precisamente un mini dress in paillettes oro che ha letteralmente conquistato il pubblico ed è andato a ruba in pochi giorni. Mentre a Temptation Island Nip, Giada Giovanelli ha sfoggiato un top crop e una gonna color sabbia.