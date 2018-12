Uomini e Donne, Gemma Galgani criticata sui social: lei non ci sta e reagisce così

Gemma Galgani criticata sui social: a Uomini e Donne non piace proprio a tutti

Gemma Galgani a Uomini e Donne riceve parecchie critiche, da parte di Tina Cipollari in particolare ma non solo. E anche sui social network piovono critiche sulla Over. Ci sono molte persone che la apprezzano tanto come persona e per il suo atteggiamento e non fanno mancare il loro supporto. Ci sono altre persone che invece pensano l’esatto contrario e avallano le idee portate avanti da Tina in studio. Un argomento che torna spesso al centro del dibattito riguarda l’età di Gemma. Per esempio relazionata al suo modo di vestire, per qualcuno poco consono ai suoi anni. Un altro punto di scontro è l’atteggiamento verso i sentimenti, pensate per esempio a Tina che spesso la attacca per i suoi baci con i Cavalieri che la corteggiano. Ebbene, anche sui social non mancano critiche a Gemma come queste ma lei ha deciso di reagire.

Uomini e Donne, Gemma risponde alle critiche su Instagram: “Sdoganiamo le persone della mia età”

Augurando il buongiorno ai suoi follower, stamattina Gemma ha pubblicato una foto di lei sulla passerella delle sfilate e si è sfogata un po’. Queste le sue parole: “Finalmente sdoganiamo le persone della mia età a doversi rassegnare e non poter sperar in un futuro diverso! Siamo nell’800? Credevo di aver sbagliato secolo perché a 70 anni ci si deve comportare da vecchi di spirito e pensare che siano sconvenienti le emozioni”. Non è la prima volta che Gemma si sfoga sulla sua età, i suoi post su Instagram sono spesso risposte alle critiche ricevute sui social network. Ma anche in studio ha cominciato da un po’ di tempo a rispondere a tono a Tina, infatti arrivano spesso a degli scontri veri e propri e Maria deve separarle! Altra critica a cui Gemma ha voluto rispondere riguarda il suo modo di vivere l’amore. Ricordate le critiche scaturite dopo il suo bacio con Rocco? E non solo con lui, diciamo che ogni volta che bacia qualcuno Tina ha qualcosa da rimproverarle!

Gemma Galgani news: “Non temo la vecchiaia, non si può amare alla nostra età?”

È successo anche ultimamente quando Gemma ha baciato un nuovo corteggiatore, ma non si lascerà fermare da chi pensa sia sbagliato il suo comportamento. Infatti nel suo post di oggi ha aggiunto: “Io non temo la vecchiaia perché credo che sia una fase della vita come tante altre e non si può amare alla nostra età?? L’amore vuole una cosa sola essere corrisposto ed ogni ostacolo diventa superabile”. Gemma Galgani su Instagram ha dimostrato di avere le idee ben chiare su come vivere il suo percorso a Uomini e Donne. A proposito, sapete già che stupirà tutti nelle prossime puntate facendo un passo indietro?