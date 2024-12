Ferragni “incinta”, Giorgi straziante, botte Canalis…chicche di gossip

Pare che Loris Karius abbia chiesto settimane fa una pausa di riflessione alla moglie Diletta Leotta. Si sussurra che abbia scoperto uno scambio di messaggi tra lei e un uomo noto, di cui non è stata rivelata l’identità. Per ricucire, marito e moglie si sono concessi una vacanza ‘riparatrice’ a Miami. Diletta ha postato una foto di una bacio passionale con l’amato. Tutto bene quel che finisce bene?

Fabrizio Corona in vena di profezie: l’ex re dei paparazzi ha assicurato che, nei primi sei mesi del 2025, Chiara Ferragni annuncerà di aspettare un bebè dal neo compagno Giovanni Tronchetti Provera. Non resta che attendere…

Sempre restando in tema Ferragni, la separazione con Fedez è stata resa ufficiale: lo ha ratificato il tribunale di Milano con la sentenza pronunciata il 12 dicembre. Gli ex coniugi sono riusciti a trovare un accordo in tempi rapidi dimostrando, come hanno rimarcato i loro legali, “notevole maturità e disponibilità reciproca nell’interesse dei loro figli”. Tra sei mesi saranno pronte le carte del divorzio.

Notizie abbastanza confortanti sulla situazione clinica di Gustavo Rodriguez. Il 65enne è rimasto ustionato gravemente a volto e braccia. Le moglie Veronica e le figlie Belen e Cecilia hanno fatto sapere che il loro caro sta migliorando pian piano.

Elisabetta Canalis, la scorsa settimana, ha dichiarato a Belve che la love story con Vieri è stata a tratti tossica, segnata dai tradimenti di Bobo. L’ex calciatore, raggiunto da Valerio Staffelli, ha ricevuto il Tapiro d’Oro, confermando che nella relazione ci sono pure stati momenti di forte tensione: “Una volte le ho prese: è entrata in un bar in cui ero con un amico, mi ha sputato e mi ha dato una testata”. Che bel clima!

Tina Cipollari mitologica a Belve. A Francesca Fagnani ha confidato che a Uomini e Donne, non di rado, le chiudono il microfono perché certe sue uscite non sono consone a un programma su Canale5 trasmesso nel pomeriggio. Fortunatamente UeD è registrato e si possono mettere delle pezze in post produzione.

La star Robbie William a ruota libera: “Il Festival di Sanremo nel 1994? Ma chi se lo ricorda, ero strafatto! Ma poi scusate, lo fanno ancora? Comunque se mi invitassero ci andrei volentieri”. Amen!

Caterina Balivo è diventata zia: “Mia sorella ha partorito da pochi giorni e sono diventata zia”. Spazio poi a un suo desiderio: “Vorrei un altro bebè”. Chissà cosa ne pensa il marito Guido Maria Brera.

Elena Sofia Ricci si è tolta un macigno dalle scarpe. A inizio anni ’90 erano amiche, poi è successo qualcosa che di amichevole aveva ben poco. C’entrava un uomo, lo scrittore Luca Damiani. La storia è nota: lui era il marito della Ricci ma si è innamorato della Brilli. Così Elena Sofia a Belve: “Io non ce l’avevo con Nancy Brilli perché ha avuto una storia con mio marito, quando lei l’ha avuta io e Luca eravamo in crisi. A me una cosa ha fatto male ed è dispiaciuta. Non tanto che lei avesse una relazione con mio marito. Quello che mi è dispiaciuto è che lei tutte le sere veniva a cena con me a piangere sulla mia spalla perché era in crisi con il suo fidanzato. Ha fatto tutto questo teatro e poi buonanotte ed è andata col mio marito”.

Eleonora Giorgi continua a lottare tenacemente contro il tumore al pancreas. Intervistata da Gente ha mostrato il suo lato positivo, ma anche quello fatalista. “Potrebbe finire tutto da un momento all’altro e non voglio”, ha scandito.