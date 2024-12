Gustavo Rodriguez, come sta: parlano Belen e Cecilia, silenzio rotto

Veronica Cozzani, Belen e Cecilia hanno dato aggiornamenti sulle condizioni di Gustavo Rodriguez, che si è ustionato gravemente alle mani e alla testa nei giorni scorsi, venendo investito da un incendio mentre si trovava in un capannone a Gallarate, in provincia di Varese. Ricoverato d’urgenza, è stato messo nel reparto di terapia intensiva e poi non si è più saputo nulla del suo quadro clinico. Lungo la serata di martedì e nella mattinata di mercoledì 11 dicembre, moglie e figlie hanno rotto il silenzio via social, dando notizie abbastanza tranquillizzanti.

Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani: Gustavo migliora a piccoli passi

Il 65enne è fuori pericolo di vita e sta migliorando. La moglie Veronica, in un post divulgato sul suo profilo Instagram, ha ringraziato tutti coloro che in questo periodo hanno mostrato affetto e vicinanza alla sua famiglia (“Grazie a tutti per i messaggi in un momento così difficile, sono una carezza per l’anima“). Poi ha risposto ad una utente che ha chiesto come stesse Gustavo: “Meglio, grazie”. Anche Cecilia ha sottolineato che ci sono miglioramenti a livello medico: “Grazie a tutti per il vostro affetto, come ha detto la mamma è stato ed è una carezza al cuore in un momento così difficile. Papà tutti i giorni dimostra di essere fortissimo, tutti i giorni fa un passettino avanti. Forza papà, ti amiamo”.

Anche Belen Rodriguez ha rivolto delle parole (le prime pubbliche dopo la tragedia) di profondo amore al padre, commentando il sopracitato post della mamma. Così la showgirl argentina: “Andrà tutto bene. Lui è la mia forza romantica. E voi (la mamma, la sorella Cecilia e il fratello Jeremias, ndr) la mia forza concreta. Andrà tutto bene, pregando Dio”.

Dunque aggiornamenti incoraggianti, seppur per il momento i familiari del 65enne hanno preferito non entrare nei dettagli della situazione clinica di Gustavo. Secondo le ricostruzioni emerse fino ad ora, l’uomo avrebbe riportato ustioni di secondo grado su circa il 10% del corpo. Ad essere soprattutto colpite le zone delle braccia e del viso. Non si sa se i danni di cui è stato vittima sono permanenti o meno. Lasciano però ben sperare le parole della moglie e delle figlie che hanno sottolineato che si intravedono passi in avanti.

Al momento dell’incidente, Gustavo stava sbrigando delle faccene in un capannone di Gallarate, spazio che condivide con altre attività commerciali. Alcuni testimoni, come rivelato dal Corriere della Sera, hanno spiegato che ad un certo punto sono divampate accidentalmente delle fiamme e che hanno visto il signor Rodriguez correre fuori dalla struttura urlando, avvolto in faccia e alle braccia dal fuoco.