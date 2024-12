Tragedia Gustavo Rodriguez: gesto di Cecilia e chiosa della moglie

Gustavo Rodriguez è ancora ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano dopo essersi gravemente ustionato a Gallarate, in provincia di Varese, a causa di un incendio scoppiato accidentalmente nel capannone in cui si trovava. Secondo le prime ricostruzioni trapelate sulla vicenda, l’uomo ha riportato danni al volto e alle braccia. Non se ne conosce, però, l’entità, in quanto per il momento la moglie Veronica Cozzani e i figli – Belen, Cecilia e Jeremias – preferiscono mantenere il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute. Un gesto della sorella minore delle scorse ore ha però lasciato intendere quanto la situazione sia delicata.

Cecilia, poco dopo che si è verificata la tragedia, ha postato sui suoi profili social uno scatto del genitore risalente al suo matrimonio. “Forza papà”, ha scritto a commento dell’immagine. Nelle scorse ore un nuovo pensiero per Gustavo. Tra le sue storie Instagram, l’influencer argentina ha fatto apparire il toccante discorso che il padre ha dedicato a Ignazio Moser durante le nozze:

“Ho capito che eri la persona giusta dal giorno di questo Gf che menzionano tutti… Da quel giorno ti voglio tanto bene. Per me sei un amico, una cosa meravigliosa, mi hai dato tutto quello che può offrire una persona. Mi sento sostenuto, rispettato. Vengo dal Sudamerica… E il cambio culturale a volte… Ho imparato con te come si può essere così gioioso, forte… Io lo chiamo il vichingo”.

Non chiaro perché Cecilia abbia proprio voluto omaggiare il padre con il discorso fatto a suo marito. Nel frattempo nessuno parla in casa Rodriguez. Belen è chiusa in un religioso silenzio, al pari del fratello Jeremias. Anche Veronica Cozzani non ha rilasciato dichiarazioni in merito alle condizioni cliniche del marito. Su Instagram, però, rispondendo a un utente cattolico che invitava alla preghiera, ha puntualizzato quanto segue: “Noi non siamo cattolici. Però crediamo in Dio e lo ringraziamo sempre. E apprezziamo anche l’affetto della gente”.

Per chi non lo sapesse, Gustavo Rodriguez, anni fa, in Argentina, era un pastore della Chiesa Anglicana, ruolo che ha lasciato dopo che Belen è diventata famosa in Italia come showgirl. Motivo? Perché la fama della figlia sarebbe stata inconciliabile con i valori ecclesiastici professati dal suo credo. Dopo aver smesso i panni di pastore, l’uomo si è trasferito nel Bel Paese con la moglie e il resto della famiglia. Da tempo tutti i Rodriguez dimorano a Milano. Arcinoto il legame ferreo che lega i fratelli e i genitori.

La tranquillità familiare è stata sconquassata dall’incidente avvenuto a Gallarate. Testimoni presenti sul posto hanno riferito di aver visto il 65enne sudamericano uscire dal capannone urlando, con il viso e le braccia avvolti dal fuoco. Poi i soccorsi, il ricovero e le cure.