Elena Sofia Ricci-Brilli, De Rossi si schiera: poi fa una rivelazione

La puntata di Belve andata in onda martedì, 10 dicembre, è stata sicuramente una delle più memorabili nella storia del programma. Tra l’abbandono improvviso di Teo Mammucari, la simpatia di Tina Cipollari e la profondità di Valeria Bruni Tedeschi, Francesca Fagnani non si è veramente fatta mancare nulla. Molto discussa anche l’intervista ad Elena Sofia Ricci, che ha parlato a cuore aperto della sua carriera, dell’abuso subito quando aveva appena 12 anni e degli amori della sua vita. A tal proposito, ha ricordato al separazione da Luca Damiani, sposato nel 1991, e da cui si è separata appena un anno dopo, a causa di un presunto tradimento con un’altra attrice: Nancy Brilli.

Intervistata a Belve, Elena Sofia Ricci è tornata a parlare del celebre gossip degli anni ’90, rivelando di esserci rimasta male non tanto per la relazione tra Nancy e il suo ex marito, quanto per il fatto che l’attrice fosse una sua amica e si confidasse spesso con lei in quel periodo. “Tutte le sere Nancy Brilli veniva a piangere con me per il suo ex e poi andava da mio marito”, ha spiegato l’ex protagonista di “Che Dio ci aiuti”. Dal canto suo, la Brilli aveva già affrontato la questione nella sua ospitata a Belve del 2022, sostenendo che i due fossero già separati ai tempi della sua relazione con Damiani.

Alberto Matano ha deciso di discutere della vicenda nella puntata de La Vita in Diretta andata in onda oggi, giovedì 12 dicembre, insieme ai suoi ospiti. Tra questi, c’è stata un’opinionista in particolare che ha preso categoricamente le difese di Elena Sofia Ricci. Si tratta di Barbara De Rossi, che ha detto la sua senza peli sulla lingua:

Elena Sofia ha tutta la mia comprensione, ha ragione. Qui non è una questione se la relazione stava finendo. Qui parliamo proprio di lealtà e di sincerità, perché lei dice “mi sta bene che è nata una storia, ma dimmelo”. Io non ho problemi con nessuno, ma conosco molto bene Elena Sofia e me lo raccontò al tempo.

Dopodiché, ha fatto una relazione inattesa sul suo stesso matrimonio: “A me è capitato e non è stato piacevole. A me è successo che il matrimonio è finito perché c’è stata una frequentazione con una mia cara amica. Era famosa? Sì, era un’attrice, ma non ti dico il nome. Lo sa Mara Venier”. A quel punto, Matano e gli altri opinionisti hanno iniziato ad indagare, per cercare di capire a quale attrice si stesse riferendo. Addirittura, poco dopo, è arrivato in diretta un messaggio della Venier, che che non solo ha confermato la versione di Barbara De Rossi, ma ha anche rivelato di aver vissuto la stessa situazione con il suo ex marito.