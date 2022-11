È una Nancy Brilli senza filtri quella vista ieri, martedì 22 novembre a Belve. L’attrice ha risposto a quasi tutte le domande di Francesca Fagnani (qualcuna l’ha sviata). Ha raccontato di quando lasciato Lele Mora è passata all’agenzia di Alberto Tarallo, la Ares dove le è stato proposto un finto fidanzamento con Gabriel Garko. Solo due anni fa si è scoperto di come nell’agenzia si mettessero in scena finti amori, grazie alle testimonianze di Rosalinda Cannavò che lo confessò durante la sua partecipazione al GF Vip. All’epoca Garko fece poi un coming out storico e atteso da tempo. Queste le parole della Brilli a riguardo:

“Mi è stato proposto di fare un finto fidanzamento con Gabriel Garko, ma dissi di no. Non so neanche se Gabriel lo sapeva. Tarallo li chiamava ‘scoop’. Ma rifiutai. Me lo offrì anche con Garko, ma non so se lui lo sapesse. Gabriel veniva offerto come fidanzato a tutte? Sì“.

La protagonista de “Il bello delle donne” punzecchiata dalla conduttrice è tornata a parlare di Elena Sofia Ricci. La Brilli iniziò una frequentazione con il marito della collega, che all’epoca dei fatti aveva commentato il tradimento pubblicamente. Aveva detto che la bionda attrice faceva tanto l’amica con lei, ascoltava le sue pene d’amore e a sua volta le parlava di un fidanzato che scoprì solo più tardi essere suo ex marito Luca Damiani. Nancy ha voluto chiarire che Damiani era già l’ex della Ricci quando ha iniziato la sua relazione, e che del fatto si era già scusata all’epoca.

Come un fiume in piena l’attrice ha parlato anche degli uomini che ha frequentato. Dal cantante Ivano Fossati al regista Paolo Virzì. Al primo diede un calcio e si disse gli ruppe una gamba: “Gli ho tirato un calcio e rotto una gamba? Intanto vorrei precisare che non ho cominciato io e poi rotto è un’esagerazione. Diciamo che non c’è stato niente di ospedaliero“. Mentre al secondo tirò uno schiaffo. Virzì le disse che non era adatta ad interpretare il ruolo dell’operaia nel film che stava girando, perché una che va da Pippo Baudo vestita da sera non ha credibilità. Anche qua la Brilli ha dato la sua versione:

“Mi scrisse una lettera dicendomi che chi andava da Pippo Baudo vestita da sera non era credibile in un ruolo da operaia, di fatto abbiamo litigato, si gli ho tirato uno schiaffo e no, non abbiamo mai chiarito”

Infine ha raccontato perché da molti anni non la vediamo in tv, lei che è stata protagonista di molte fiction. “Sono andata a chiedere in Rai e c’era una funzionaria che mi ha detto che le attrici non erano più le belle ragazze degli anni 90, ma erano donne vere. E comunque non ci sono ruoli”. Questo è successo 18 anni fa e da allora la Brilli si è vista sempre meno in tv.