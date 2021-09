Gabriel Garko dopo il coming out: “Sto pensando seriamente a un figlio”

Com’è cambiata la vita di Gabriel Garko dopo il coming out al Grande Fratello Vip? Circa un anno fa, l’attore si è tolto ogni maschera proprio nel reality di Alfonso Signorini, giunto in puntata come ospite per parlare con Rosalinda Cannavò. In quel momento, ha avuto la possibilità di dire finalmente le cose come stavano e di mostrarsi al pubblico come Dario Gabriel Oliviero. Oggi si racconta in una nuova intervista su Il Fatto Quotidiano, dove ammette di avere un sogno da realizzare: avere un figlio.

Non riesce a spiegare che momento della sua vita sta affrontando, ma sa che sta vivendo una “rinascita totale”, grazie alla quale può finalmente “respirare a pieni polmoni”, senza indossare le tante maschere. A distanza di un anno dal giorno in cui ha fatto coming out, confessa che tornando indietro lo rifarebbe. Non si è sentito giudicato dai suoi genitori e fa notare come sia “cambiata la percezione” che il pubblico aveva nei suoi confronti. Garko racconta di aver ricevuto tantissimi messaggi “di stima e ammirazione”.

Se due mesi prima di quella sera gli avessero detto che avrebbe raccontato la verità al GF Vip, avrebbe risposto con un “siete pazzi”. In realtà, non voleva farlo, ma poi ha pensato che “i giochi sono finiti“. Si continuava a parlare di cose false sul suo conto e non voleva essere trascinato in quel tipo di situazioni che in passato gli hanno generato solo sofferenza.

Per quanto riguarda il lavoro, qualcosa è cambiato. Ha deciso di tornare a recitare e gli hanno proposto “tanti ruoli, ma mai quello del gay”, che farebbe senza problemi. Ora sta aspettando “il personaggio giusto”, che riesca a stupire il pubblico. Ma qual è il suo grande sogno? Gabriel Garko dopo il coming out sta aspettando l’occasione giusta per creare la sua famiglia.

“Sono una persona estremamente realista ma sto tanto con la testa per aria. Vorrei un figlio. Ci sto pensando seriamente”

L’attore sta pensando a come dare una svolta alla sua vita, accogliendo tra le sue braccia un figlio. E chissà, magari tra qualche tempo Garko darà al pubblico una lieta notizia al riguardo! Nel frattempo, ribadisce di non esserei rifatto “contrariamente a ciò che dicevano di me in tv commentatori e commentatrici dall’alto delle loro labbra a canotto”.

Ora non lo spaventa invecchiare, in quanto sa che si può “invecchiare bene” ed è certo che continuerà a curare il suo aspetto fisico. Ma ciò che lo preoccupa è “la malattia”. Lo scorso mese di aprile, il padre di Gabriel Garko è morto dopo aver combattuto a lungo.

Per quanto riguarda la questione Ana Bettz, l’attore fa notare di non essere indagato e di non avere, dunque, nulla da dire. Preferisce evitare anche di parlare di Teodosio Losito, poiché c’è in corso un’indagine.