Aresgate e Losito, Eva Grimaldi in procura: perché i pm vogliono sentirla

Prosegue la sfilata di vip a Piazzale Clodio, a Roma. In questi giorni gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per fare luce sulla morte dello sceneggiatore Teodosio Losito, ex compagno di Alberto Tarallo, ex numero uno dell’Ares. I pm romani stanno cercando di capire se si possa procedere per istigazione al suicidio per il caso Losito, il cui decesso attualmente ha delle zone grigie da vagliare e capire. Nella giornata odierna, come riferisce Giornalettismo, in procura sarà ascoltata Eva Grimaldi.

L’attrice è stata un ex volto e musa di Alberto Tarallo. Quando lavorava per l’Ares aveva imbastito con Gabriel Garko una finta love story (i due però sono stati e sono tuttora molto amici). Giornalettismo ricorda che Eva per anni ha vissuto a Roma con il manager e poi a Zagarolo. Prima in casa di Tarallo stesso, poi con Gabriel Garko. I due, spiega sempre la testata, quando Tarallo andava a dormire, sarebbero scappati in di verse occasioni di notte per “prendere aria”. Le ‘fughe’ sarebbero state effettuate spingendo la macchina a quattro mani per poi accenderla una volta fuori dal garage e non svegliare nessuno.

Tale dinamica si sarebbe verificata anche ad un Natale. A mezzanotte del 24 dicembre i due, Gabriel e Eva, avrebbero lasciato Zagarolo, con due auto diverse, per raggiungere le loro dimore. La Grimaldi a Verona, Garko a Torino. Dettagli su cui gli inquirenti vorrebbero vederci più chiaro per capire a fondo che clima si respirava all’interno della Ares e se ci fosse qualche tipo di costrizione. Il tutto puntando il faro in primis sulla morte di Losito.

Giornalettismo, infine, riporta un ultimo fatto curioso che sarebbe accaduto durante il funerale di Losito. La Grimaldi, nel corso della cerimoni funebre, avrebbe detto agli amici più intimi e stretti testuali parole: “Questa è la fine di tutto, sapevamo che sarebbe finita così”.

Nei giorni scorsi, a Piazzale Clodio, sono stati sentiti Rosalinda Cannavò (in arte Adua Del Vesco) e Gabriel Garko. Al momento non è ancora stato ascoltato Alberto Tarallo, che però ha chiesto agli inquirenti di essere sentito. A riferirlo è stata Daria Pesce, legale dell’ex numero uno di Ares, che ha parlato con Fanpage.it.