Eva Grimaldi, al secolo Milva Perinoni, ha raccontato per la prima volta in modo dettagliato il rapporto avuto con Gabriel Garko. Dopo lo scoppio del cosiddetto caso dell’Aresgate, si è saputo che diverse storie tra vip in realtà non sono mai state vissute, essendo state costruite a tavolino. Ad esempio quella di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Oppure quella di quest’ultima con Garko. Ed Eva e Gabriel? Davvero per quattro anni hanno solo finto? Si ricorda che i due ufficializzarono la loro relazione nel 1996, chiudendola circa quattro anni dopo. Ma cosa accadde davvero? Tutto inventato a favore di copertine e notorietà? La Grimaldi ha fatto luce sulla vicenda, confidandosi a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

Verissimo, le confessioni di Eva Grimaldi: “Con Gabriel Garko storia nata a tavolino”

“Io mi sono rivista nella storia di Adua Del Vesco, in quelle fragilità. A lei è capitato quando era molto giovane di me. La capisco, io ero più scafata, ma misi il lucchetto al frigorifero. Mi pesavo tutti i giorni”, confida Eva Grimaldi che poi racconta che su un contratto firmato c’era scritto che non poteva pesare più di 52 chilogrammi. In quel periodo stava girando un film con i registi Castellano e Pipolo (‘Mia moglie è una bestia’), i quali la costrinsero a mangiare e a mandare al diavolo la clausola di cui erano all’oscuro. Si passa al capitolo Gabriel. “Lo ho amato subito, il mio amore. Noi ci siamo amati. Due persone non devono andare a letto per avere l’amore perfetto”. E ancora: “Io ho accettato che lui fosse il mio fidanzato”. Eva conferma quindi che la storia nacque a tavolino, ma non vede nulla di male in ciò. Secondo la sua versione, all’epoca dei fatti, quando non c’erano i social e internet, era piuttosto comune creare storie simili. “Si chiama starsystem”, chiosa l’attrice.

Eva Grimaldi: “Con Gabriel ci vivevo, mangiavamo nello stesso piatto”

“C’è una differenza tra le storie di Adua e Gabriel, di Adua e Morra. Io con Gabriel ci vivevo, mangiavamo nello stesso piatto”, continua la Grimaldi che aggiunge: “Ho saputo fin da subito che era gay, me lo disse”. Insomma, la relazione tra i due divi è stata da copertina, senza essere ‘consumata’. D’altro canto Eva assicura di aver amato a modo suo Garko, trovando in lui un uomo sensibile e un grande amico.

Gabriel Garko: le storie segrete rivelate dopo il coming out

Di recente Gabriel Garko è stato ospite a Live – Non è la d’Urso. La partecipazione nel talk è giunta dopo il coming out fatto in due atti televisivi: al Grande Fratello Vip e a Verissimo. L’attore ha dichiarato che ha avuto una lunga relazione, durata 11 anni, con un uomo chiamato Riccardo. Dopodiché ha incontrato l’attore Gabriele Rossi, con il quale ha condiviso una storia di tre anni. Oggi è felice accanto all’attuale fidanzato Gaetano.