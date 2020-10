Gabriel Garko dopo il coming out: “Non mi vedrete più in televisione”

Dopo il Grande Fratello Vip e Verissimo Gabriel Garko è stato ospite di Live-Non è la d’Urso per parlare del suo coming out. Una promessa fatta tempo fa all’amica Barbara d’Urso, che sapeva da anni del “segreto di Pulcinella”. Come raccontato in tv dai diretti interessati, in passato Barbarella è spesso uscita con Gabriel e il suo ex fidanzato, l’attore e ballerino Gabriele Rossi. Nel programma Mediaset Garko – vero nome Dario Olivieri – si è difeso da alcune critiche e fatto un annuncio importante. Considerata la sua grande riservatezza, Garko ha chiarito che non tornerà più sul piccolo schermo per parlare della sua vita privata. Farà parlare solo ed esclusivamente per il suo lavoro: il 48enne sta vagliando due nuovi progetti ma nel suo futuro non è esclusa la regia. Come spifferato di recente da Chi, Garko sogna di diventare regista e ha scritto anche alcune sceneggiature.

Nel corso di Live-Non è la d’Urso Gabriel Garko ha chiarito di non aver fatto coming out per visibilità o popolarità. L’attore ha spiegato che voleva mettere fine alle sofferenze dell’amica e collega Adua Del Vesco, sempre più in difficoltà al Grande Fratello Vip con così tante bugie e segreti. Garko spera però che un giorno non servano più gesti del genere: quello che uno fa nella propria camera da letto non sono affari altrui. Oggi Gabriel è felice accanto a Gaetano, un ragazzo napoletano di 23 anni che lavora all’ufficio scali dell’aeroporto di Malpensa. Il ragazzo vive in Brianza: quella con Garko è dunque una relazione a distanza.

Prima di incontrare l’attuale fidanzato Gaetano Gabriel Garko ha amato per undici anni Riccardo, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Successivamente Garko è stato legato per tre anni all’attore e ballerino Gabriele Rossi, noto ai più per la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip dove si è classificato al secondo posto.