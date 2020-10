Eva Grimaldi inedita: “Con Garko? Storia creata. Ci avrei fatto un figlio”

Eva Grimaldi, in una nuova intervista in esclusiva sul nuovo numero del settimanale Chi, decide finalmente di svelare la sua verità sul suo rapporto con Gabriel Garko! Dopo le confessioni fatte da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 5, alcuni segreti stanno ormai uscendo fuori. In particolare, il pubblico di Canale 5 ha assistito al coming out di Garko, il quale in diretta nella Casa più spiata d’Italia ha rivelato finalmente la sua verità. In questo modo, il noto attore ha fatto presente di non avere mai avuto una relazione con Adua! Questa sua dichiarazione è stata, chiaramente, appoggiata dalla Del Vesco. I due hanno così portato alla luce alcuni segreti. Ed ecco che ora a parlare ci pensa la Grimaldi. La nota attrice, attualmente legata a Imma Battaglia, confessa che la sua storia con Garko è stata creata a tavolino ben quattordici anni fa! Ebbene sì, anche questa love story non è mai esistita. Nonostante ciò, tra Eva e Gabriel è nato comunque un rapporto molto speciale, che va oltre la sfera fisica.

Eva Grimaldi svela finalmente la sua verità sulla storia con Gabriel Garko

Proprio nella serata di ieri, in diretta, al GF Vip Adua e Massimiliano hanno confermato che la loro storia d’amore era una farsa. Non c’è mai stata una relazione tra loro e ora anche Eva Grimaldi decide di vuotare il sacco. L’attrice spiega che la sua relazione amorosa con Gabriel Garko è stata creata e non è mai esistita realmente. “Lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega”, racconta sul nuovo numero del settimanale, in edicola da mercoledì 7 ottobre. I loro sentimenti andavano oltre la sfera fisica e la Grimaldi oggi confessa che avrebbe addirittura sposato Garko. Non solo, Eva ammette che avrebbe anche messo al mondo un figlio con lui. I sentimenti che i due nutrono, nei confronti l’uno dell’altra, sono comunque forti e profondi.

Eva Grimaldi e Gabriel Garko, la love story è stata creata a tavolino: il difficile passato dell’attrice

La Grimaldi parla, inoltre, del coming out di Garko, il quale non è riuscito a trattenere le lacrime al GF Vip e a Verissimo. A detta di Eva, i pianti dell’attore sarebbero stati generati dalle “sofferenze represse di una vita”. Per quanto riguarda il suo percorso personale, la Grimaldi ammette di avere sempre desiderato fare l’attrice e ha fatto di tutto per realizzare questo suo grande sogno. Ha iniziato così a frequentare brutti giri nella città di Roma. Non solo, oggi confessa di aver assunto delle anfetamine per restare magra. Non mangiava e non dormiva più. Si è rifatta il seno ben otto volte. Era anche dislessica e un po’ balbuziente. Un racconto inedito quello che fa Eva Grimaldi.