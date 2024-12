Corona boom: “Ferragni annuncerà la gravidanza: vi dico quando”

Fabrizio Corona non ha dubbi: Chiara Ferragni e il suo nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera annunceranno nel giro di non molto che diventeranno genitori. L’ex re dei paparazzi, intervenuto al podcast Gurulandia, ha aggiunto che è pronto a scommettere qualsiasi cosa sul fatto che tra pochi mesi l’influencer cremonese farà sapere di essere incinta. Attenzione alle profezie dell’imprenditore milanese perché pare che non siano poi così campate in aria. Un esempio? In tempi non sospetti, Corona ha sostenuto che Diletta Leotta e Loris Karius, che si sono sposati quest’estate, si sarebbero separati nel giro di un anno. Ebbene, al momento la coppia è ancora in piedi ma è venuto a galla che starebbe affrontando una pesante crisi. Lui avrebbe persino chiesto alla moglie una pausa di riflessione nelle scorse settimane dopo che avrebbe scoperto dei messaggi scambiati tra Diletta e un lui misterioso.

Si torni alla profezia sulla Ferragni e il rampollo di casa Pirelli. Secondo Corona, la data X da segnarsi sul calendario è aprile 2025. In quel mese, a detta dell’ex re dei paparazzi, l’ex moglie di Fedez annuncerà di aspettare un figlio.

“Come avete visto adesso Chiara sta con Giovanni Tronchetti Provera. Dopo Fedez adesso sta con lui. Oggi ho una profezia per voi, non sbaglio, segnatevi la data. Entro aprile del 2025, Chiara Ferragni e Provera annunceranno di aspettare un bambino! Aprile 2025! Accetto qualsiasi scommessa e non ritratterò mai questa profezia, è così, è non mi rimangio nulla”.

Come Chiara Ferragni chiama nel privato Giovanni Tronchetti Provera

Corona ha poi rivelato una curiosità sulla neonata coppia, vale a dire come in privato Chiara chiamerebbe Giovanni: “Sapete come lo chiama lei in privato? Non fidanzato, non Giò, lei dice ‘il mio compagno’, nel senso ‘il mio compagno di vita’, la sua vita nuova, a un anno dal caos che l’ha travolta. E comunque a Chiara io le auguro tanta felicità e se la merita. A prescindere da Fedez che è un mio grande amico”.

L’ex re dei paparazzi ha aggiunto che nonostante abbia un rapporto amichevole con il rapper, non vuole tenergli la parte a prescindere né attaccare per partito preso la sua ex moglie. Nel frattempo lei è vero che ha ritrovato pace e serenità al fianco di Provera.

I due non si nascondo più. Già in diversi frangenti si sono mostrati in pubblico. Ma mai sui social. Lui non è tipo di selfie e teatrini su Instagram. Nella vita fa altro, non l’influencer. E non gliene frega men che meno apparire sui giornali e le riviste di cronaca rosa. Anzi, cerca di tenersi alla larga dal can can mediatico gossipparo. Per quanto ce la fa naturalmente. D’altra parte sta con la Ferragni e qualche ‘effetto collaterale’, dal punto di vista mediatico, inevitabilmente c’è.