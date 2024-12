Eleonora Giorgi, dettaglio straziante: “potrebbe finire all’improvviso”

Quello che vivrà Eleonora Giorgi quest’anno sarà sicuramente un Natale diverso dagli altri. La convivenza con il tumore al pancreas dura già da un anno e per lei queste festività natalizie significano solo una cosa: famiglia. Giorgi trascorrerà il 25 dicembre insieme a tutti i suoi cari: l’ex marito Massimo Ciavarro, i figli e le rispettive mogli, i suoceri, i nipoti. Tutto ciò che le serve per aggrapparsi all’amore, che poi è la vita. Sulle pagine del noto settimanale Gente Eleonora Giorgi si è lasciata andare a una lunga intervista, dove non sono mancate confessioni emozionanti e prese di coscienza di grande impatto. “In certi momenti non è facile, ma la famiglia merita ogni mio sforzo“, ha dichiarato la donna. A emergere è anche un dettaglio straziante, che lascia un sapore dolceamaro e un pensiero a chi ama.

Un Natale in famiglia per Eleonora Giorgi, che si racconta

La famiglia si è rivelata l’unica soluzione per affrontare quest’ultimo anno. A raccontarlo è proprio Eleonora Giorgi, consapevole che “senza di loro non credo avrei affrontato questo anno così complicato”. La presenza dei figli Andrea e Paolo, così come quella delle due donne che gli stanno accanto, è stata per l’attrice fondamentale. Lo stato di salute di Giorgi non è dei più rosei e lei, questo, lo sa molto bene. Di recente è stata ospite a Verissimo, dove ha raccontato le ultime novità, lasciando anche Silvia Toffanin in lacrime e in un evidente stato emotivo traballante.

“Quanto si sono arrabbiati i miei figli nel sentirmi dire che a 70 anni avevo già avuto una vita piena, che poteva essere sufficiente così” – dice Giorgi al settimanale senza nascondersi. Il suo è un racconto di grande verità, oltre che di grande speranza: la donna è trasparente e nonostante l’oggettiva criticità della sua situazione, è anche lucidissima. “Prima dell’estate mi hanno diagnosticato metastasi, nonostante le chemio e nonostante la complessa operazione subita fosse andata bene. Il tumore si era esteso, la situazione si era ulteriormente complicata […]”, aggiunge.

L’importanza dei figli nella vita di Eleonora Giorgi: “attaccamento”

Giorgi è legatissima ai figli, che considera essenziali nella sua vita o, come spesso ogni madre afferma, sono la sua stessa vita. “Non ho mai sentito i miei figli così vicini”, ha ammesso al magazine, sottolineando quanto entrambi, con le loro personalità diverse, siano stati di grande sostegno per lei in quest’ultimo anno di difficoltà. È grazie a loro se Eleonora è riuscita ad affrontare il tumore con forza, coraggio e determinazione. Anche qui la coscienza resta lucida e ammette: “L’attaccamento dei miei ragazzi a me e alla vita è talmente forte che mi sono consegnata a loro, facendo tutto ciò che ritengo importante, sennò mi sarei abbandonata al mio destino, senza intervenire“.

Un chiaro messaggio d’amore verso i suoi ragazzi, che sono la sua luce quotidiana. Lo è anche il nipotino Gabriele, nato dalla relazione tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Ammette che quando sta con il piccolo quasi si dimentica di tutto il resto, tornando però presto alla realtà in un lampo, pensando che tutto questo “potrebbe finire da un momento all’altro e non voglio“.

Eleonora Giorgi e la malattia: come andrà?

Per quanto riguarda il futuro della malattia e sul suo destino Giorgi non ha molte parole da dire. Ovviamente non conosce l’esito del percorso e sceglie volutamente di non sbilanciarsi. Una cosa, però, ci tiene a precisarla: “Sono fatalista, ciò che posso fare è mettercela tutta e combattere“.

Forse è proprio vero che “tutto sia scritto” e che sia, come dice Eleonora, un semplice “volere divino”, ma la speranza e la famiglia, almeno per questo Natale, saranno per lei la spinta verso la vita.