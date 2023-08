Elodie, Belen, Belli… Le 10 sparate vip dimenticabili della settimana

Evviva le ‘sparate’, tutto fa gossip. Anche questa settimana non sono mancate dichiarazioni tragicomiche da parte di alcuni vip. Si parte dal mitologico Alex Belli che quando si tratta esternazioni roboanti non elude mai. L’ex attore, oggi artista (almeno lui si definisce così, e si vola), è stato intervistato da Novella 2000 che gli ha domandato se è pronto per Tale e Quale Show, programma che lo vede ufficialmente arruolato nel cast dei concorrenti.

“Carlo Conti – le parole di Belli – è da diversi anni che mi propone di partecipare al suo programma. Tuttavia si sono sempre sovrapposti impegni tali da impedirmi di accettare; è la volta buona”. Capito? Conti lo avrebbe inseguito per anni. Ma chi ci crede? Ve lo immaginate il ‘sopraelevato’ Carlo a fare carte false per avere sua maestà Belli nel suo show? Fantascientifico, ma Alex Belli piace perché è così, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo.

Antonella Clerici ha postato di recente una foto struccata. Elenoire Ferruzzi, ex gieffina che nella Casa più spiata d’Italia ha fatto una figuraccia, l’ha definita “un uomo”. Non paga, al posto di chiedere scusa ha rivendicato quanto detto e si è pure inalberata verso chi l’ha criticata. Le comiche.

Ferruzzi ha pure attaccato la svolta sobria imposta al GF da Pier Silvio Berlusconi. “Una grande pagliacciata”, ha tuonato. Esatto lei che parla di pagliacciate. Alè! “Un reality – ha aggiunto – è un reality e deve rimanere tale. Vuole mettere delle persone con delle storie importanti, ma anche noi avevamo storie importanti. Nessuno di noi è da sottovalutare. Se poi vuole eliminare tutte le persone che considera trash, fa prima a fare un programma di educandi in cui si recita il rosario. Non credo a niente, ci saranno sempre i soliti in quella Casa“. Ah, cosa non si fa per tentare di rimanere sulla cresta del gossip meno nobile.

Poteva mai mancare nella classifica delle sparate Simone Coccia, altro ex GF e altro personaggio in cerca d’autore? Naturalmente no. Cosa ha fatto di interessante? Evidentemente aspira a diventare un influencer o un qualcosa di simile. Così ha ben pensato di comprarsi centinaia di migliaia di followers. Dall’averne qualche migliaio, ora su Instagram è seguito da 628mila profili. Peccato che siano quasi tutti indiani e arabi. Trattasi di profili fake. Adesso quando pubblica un post escono centinaia di commenti in inglese, naturalmente generati dai bot, cioè dagli account falsi. Dulcis in fundo? A chi l’ha criticato Coccia ha risposto a muso duro. Fantastico il mondo dei social.

Belen Rodriguez non ce la fa a starsene buonina. Finito un matrimonio, quello con De Martino, cosa fare di meglio se non postare le corna di alcuni cervi? E infatti apriti o cielo, anzi avanti tutta con gli altarini di coppia.

Sparata nella sparata: il magazine Oggi ha sostenuto che Belen e Stefano potrebbero essere felici e contenti, e che la rottura sia finta, per generare hype. Ora, va bene tutto, però qui ci si è spinti un po’ oltre con l’immaginazione.

Si è spenta Michela Murgia, scrittrice e pensatrice tra le più radicali e brillanti d’Italia. Tra i tanti omaggi, una voce fuori dal coro, quella di Vittorio Sgarbi. “Diceva minch*iate” ha tuonato il critico d’arte. Poteva tacere, almeno dopo la morte della 51enne sarda. E invece…

Oriana Marzoli ha annunciato che lascerà l’Italia perché qui non c’è lavoro. Ah sì? E quale sarebbe il suo di preciso? Magari voleva continuare a fare trash in tv? Pier Silvio a Mediaset ha chiuso i rubinetti a determinati personaggi. Il topperò è stato quando la Marzoli ha detto di avere bisogno di vacanze: “Dopo cinque mesi passati all’interno della Casa volevo solo andare al mare, ne avevo bisogno, ma quest’anno sembra impossibile godersi le vacanze. Proverò ad andare a Marbella prima di lasciare l’appartamento in Italia, perché poi tornerò a Madrid”. Povera, speriamo non sia troppo sciupata dall’estenuante lavoro e che riesca ad andare al mare.

Psicodramma per Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli, la velina di Striscia la Notizia. I due ex Amici sono in forte crisi. Lui ha postato su Instagram un video dei momenti più belli passati con lei. C’è chi l’ha criticato, dicendo che il ballerino sia in cerca di hype. Lui replicato per le rime: “Non sono in cerca di hype, volevo solo raggiungerla con un messaggio”. Ma come? Non ha il suo numero di telefono? Doveva spiattellare tutto sui social? Tutto molto cringe!

“Iannone, ti amo”, ha scritto Elodie nel giorno del compleanno del pilota. Raffica di prese per i fondelli indirizzate alla cantante che, quando stava assieme a Marracash, aveva ‘sparato’: “Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza”.