Belen e Stefano, l’altra verità: “Ma quale crisi, ecco la loro strategia”

Ma questa benedetta crisi matrimoniale c’è, esiste e si sta consumando oppure è tutto un bluff per fare can can mediatico?

E se fosse tutto un bluff? Un teatrino studiato a tavolino per creare, per dirla con un termine di grido contemporaneo, hype? A lanciare ombre sulla crisi matrimoniale di Stefano De Martino e Belen Rodriguez non è stato uno dei tanti utenti fantasiosi che popolano i social, bensì il quotato magazine Oggi, con uno spiffero firmato da Alberto Dandolo, esperto di retroscena tv e gossippari nonché giornalista di Dagospia.

Secondo Dandolo, persone vicine alla modella argentina e al conduttore campano avrebbero assicurato che in realtà il legame tra i due è solido e che il can can relativo all’addio altro non è che una “strategia mediatica attuata dalla coppia finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato tv e pubblicitario”.

Quindi? Come stanno davvero le cose? Semplice, non ci si capisce più nulla. Certo quest'”altra verità” spifferata dalla firma di Dagospia su Oggi avrebbe del clamoroso se confermata. Quel che è certo è che sia la Rodriguez sia De Martino nel gossip ci nuotano che è una meraviglia.

Uno o l’altra oppure entrambi, laddove volessero far cessare il chiacchiericcio sul loro conto, potrebbero tranquillamente scrivere un post sui loro seguitissimi profili social o contattare un organo di stampa e rilasciare un’intervista per spiegare cosa è successo. Tutto finirebbe come per magia.

E invece no: un giorno sì e l’altro pure seminano indizi sui social. E così, via col gossip. L’ultima mossa a sorpresa l’ha fatta Belen che ha postato uno scatto con dei cervi e le corna bene in vista. Inutile dire che tutti hanno fatto uno più uno, leggendo il gesto come un’accusa di tradimento indirizzata a De Martino. E qui si torna al quesito iniziale: che cosa sta accadendo? Possibile che sia tutto un teatrino?

Difficile a onor del vero in quanto la vicenda sta diventando pesante. E va anche ricordato che la coppia, o forse ormai ex, ha un figlio, Santiago. Insomma, davvero l’ex allievo di Amici e la sudamericana stanno scherzando? Certo le vie e le follie del mondo dello spettacolo sono infinite e il ‘mai dire mai’ è un concetto che a volte prende contorni concreti.