Belen Rodriguez parla di corna e arriva il surreale gesto di Emma

Lo show continua! Belen Rodriguez ieri ha deciso di infiammare il gossip, sebbene ancora non abbia confermato ufficialmente la rottura con Stefano De Martino. La conduttrice argentina, in queste ore, ha ricevuto anche il sostegno di Emma Marrone! Ebbene sì, colei con cui anni fa ha avuto dei contrasti proprio a causa della sua love story con l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi oggi si lascia andare a un gesto che parla chiaro.

Facendo il punto della situazione, nella giornata di ieri Belen ha attirato l’attenzione su di sé condividendo un video su Instagram, con cui ha ironizzato sulle sue presunte corna. Ma il colpo di scena è arrivato solo in serata, quando ha pubblicato un filmato tra i suoi post di tanti cervi che pascolano. E qui non ci sono stati più dubbi. Sembra proprio che la Rodriguez abbia voglia di parlare della fine della sua love story con De Martino e di confermare i presunti tradimenti subiti.

I cervi con le loro corna pascolano nell’erba e il video diventa virale. Infatti, in pochi minuti, il post ha ricevuto centinaia di commenti, fino ad arrivare a migliaia. Ma ecco che questa mossa social di Belen Rodriguez sulle corna non è passata inosservata neppure agli occhi di Emma Marrone. Infatti, la celebre cantante di Mezzo Mondo ha piazzato un bel like al video.

Una scenetta surreale, visto che anni fa le due venivano definite rivali in amore. Ora sembra proprio che si trovino pienamente d’accordo sull’argomento “corna”. Il like di Emma è stato notato in queste ore da tantissimi utenti su Instagram, che hanno applaudito per la solidarietà femminile dimostrata.

Nessun commento esplicito da parte della Marrone, ma è chiaro che l’ex fidanzata di Stefano sia d’accordo con il messaggio lanciato da Belen, altrimenti avrebbe evitato di mettere il like. Va precisato che Emma è stata tradita da De Martino, quando formavano una delle coppie del mondo dello spettacolo più amate dal pubblico italiano.

E proprio con Belen, oltre che con Giulia Pauselli, Stefano aveva deluso profondamente la Marrone. Il pubblico si era schierato prontamente dalla parte di Emma, la quale nel 2012 si era lasciata andare a un grande momento dedicando Bella senz’anima alla conduttrice argentina durante una puntata del Serale di Amici.

I rapporti ora non sono più tesi per Emma con Stefano e Belen. Infatti, la cantante ha dimostrato più volte di aver lasciato il passato alle spalle. Molti, però, non sanno come interpretare il like della Marrone al video della Rodriguez sulle corna. Infatti, c’è da considerare che i rapporti tra lei e De Martino sono ottimi, tanto che qualche giorno fa sono stati avvistati insieme a Posillipo.

Eppure, che sia per solidarietà femminile oppure no, Emma ha appoggiato la nuova mossa social di Belen contro Stefano. D’altronde, lei stessa è stata delusa più di una volta dal conduttore campano.