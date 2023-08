Belen on fire, addio Stefano: sgancia bomba sulle corna che divide

Belen Rodriguez infiamma definitivamente il gossip con una frecciata abbastanza evidente a Stefano De Martino. Da ormai diversi mesi si parla di un addio definitivo tra i due. Inizialmente si parlava di crisi, ma ormai sembra chiaro a tutti che la rottura sia arrivata. Belen e Stefano non hanno mai reso ufficiale la fine della loro storia d’amore, restando entrambi in silenzio per tutto questo tempo. Da parte loro solo gesti che hanno sempre lasciato un po’ spazio ai dubbi. Ora, però, la conduttrice argentina sembra essere intenzionata a parlare.

Mentre De Martino pare sarà il primo ospite del programma Belve di Francesca Fagnani, nella nuova edizione, ecco che Belen ha condiviso un video che sta dividendo il web. In questi minuti, la Rodriguez ha pubblicato su Instagram un filmato che ritrae diversi cervi con le loro corna. Un messaggio abbastanza chiaro, che non ha bisogno di troppe spiegazioni. Sembra che la conduttrice abbia voglia di confermare le ultime voci che parlano di tradimenti da parte di Stefano.

Nessuna didascalia ad accompagnare il video di questi cervi, le immagini parlano già da sole. Questa frecciata che arriva così, in modo inaspettato, ha subito attirato centinaia di utenti su Instagram. Nei primi minuti è già stato possibile notare come il web sia diviso. C’è da una parte chi ha apprezzato e applaudito al gesto di Belen, trovandolo originale. Ma c’è anche l’altra parte, chi la sta attaccando duramente per il silenzio rotto in questo modo.

In particolare, molti fanno notare alla Rodriguez che Stefano, oltre a essere ormai il suo ex, è anche padre del suo primo figlio, Santiago. Tra le varie accuse si notano anche quelle che alludono al fatto che lei non sarebbe stata da meno e che avrebbe tenuto il medesimo atteggiamenti di De Martino. “Chi non ha peccato scagli la prima pietra, hai un figlio, dovresti pensare a lui”, ha scritto qualcuno.

E ancora: “Ti abbassi a queste cose”. Nel frattempo, non mancano i suoi sostenitori: “Autoironia come dote delle donne intelligenti”. Bisognerà capire allora cosa accadrà prossimamente. Belen potrebbe anticipare Stefano e parlare prima ancora dell’intervista a quest’ultimo a Belve. Questo suo gesto sembra provare la voglia della Rodriguez di spiegare. Da parte sua, Stefano finora si è lasciato andare a qualche gesto social, oltre a mostrarsi senza fede, per confermare implicitamente la fine della sua storia con Belen.