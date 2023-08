De Martino: l’anello al posto della fede e like sulle “relazioni infelici”

Arriva un’altra conferma sulla fine della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Sembra proprio di sì. Il nuovo volto della Rai ed ex ballerino di Amici di Maria De Filippi questa volta sta facendo parlare attravers un like. In realtà, non è la prima volta che i fan più attenti notano una mossa social simile a questa da parte sua. Non solo, nella sua ultima foto è possibile notare che Stefano ha ormai sostituito la fede con un altro anello, quello del nonno.

Andando per ordine, nelle scorse ore, non è passato inosservato il like al post dell’account Instagram Whoopsee, che parla di relazioni infelici. “Stare in una relazione infelice fa male alla salute, meglio essere single: lo dice la scienza”, questo il tema del post in questione, che ha attirato l’attenzione e l’interesse di Stefano. Si legge che un single non deve essere per forza insoddisfatto, anzi sarebbe meglio stare da soli piuttosto che vivere una storia d’amore che non rende felici le due persone.

E De Martino è pienamente d’accordo con questo messaggio, tanto che inserisce il suo like. Questo sembra fare da chiara conferma alle ultime voci che lo vedono nuovamente protagonista del gossip italiano insieme a Belen. Ormai è noto che tra i due la storia sia giunta al capolinea. Lo dimostrano le varie mosse social, ma anche alcuni dettagli che i fan hanno notato in più occasioni.

Ad esempio, da qualche tempo, Stefano non indossa più la fede al dito. Anzi, al suo posto ha già iniziato a indossare un altro anello, che in realtà non piace molto a chi lo segue. Un fan gli chiede: “Hai l’anello del tuo papà?”. La risposta non tarda ad arrivare: lo stesso conduttore campano spiega che è un gioiello di suo nonno.

De Martino indossa il nuovo anello con orgoglio, mentre riceve non poche critiche. Infatti, molti fan credono che sia un gioiello un po’ tamarro. Allo stesso tempo, c’è chi invita questi utenti ad avere un po’ più di delicatezza e tatto, in quanto si tratta di un oggetto a cui Stefano tiene molto visto che apparteneva al nonno.

E mentre sulla sua vita amorosa le notizie non sono positive, ecco che per la sua carriera il discorso è ben diverso. Infatti, nei giorni scorsi è uscita fuori la notizia che De Martino sarà la voce narrante de Il Collegio. Un grande passo in avanti in casa Rai per Stefano e i fan sono più che felici di vederlo raggiungere traguardi su traguardi.

Nel frattempo, pare che Maria De Filippi stia cercando di aiutare Belen e De Martino a ritrovare la serenità. Proprio la conduttrice che l’ha fatto conoscere al pubblico, oggi starebbe dando il meglio di sé per far sì che questa crisi tra i due passi in fretta.