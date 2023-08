Il Collegio, nel cast Stefano De Martino: vertiginosa ascesa in Rai

Ascesa inarrestabile in Rai per Stefano De Martino che è stato ufficializzato, nelle scorse ore, in un nuovo programma della seconda rete della Tv di Stato. Il conduttore napoletano sarà la voce narrante de Il Collegio. La notizia è stata data dai profili social del medesimo reality. Dunque dopo aver timonato Made in Sud, Stasera Tutto è Possibile, La Notte della Taranta e Tim Summer Hits, l’ex compagno di Belen presterà la sua voce alla narrazione delle vicende che si dipaneranno tra i collegiali. Va inoltre ricordato che su Rai Due, nella prossima stagione tornerà in onda con Bar Stella e De Martino Live (un nuovo show di ispirazione teatrale con grandi ospiti che verrà trasmesso il 14 e 21 dicembre).

Il post con cui è stata annunciata la novità ha raccolto una miriade di reazioni. Tantissimi utenti hanno trovato la decisione della Rai azzeccata e c’è stato chi ha ironizzato, descrivendo De Martino come il “nuovo Amadeus presente ovunque”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IL COLLEGIO (@ilcollegioufficialerai)

Quel che è certo è che il presentatore ai vertici della Tv di Stato piace parecchio. E non è un questione di simpatia, bensì di numeri. Gli impegni che fino ad ora gli sono stati affidati hanno raccolto dati più che buoni. A ciò va aggiunto che è un volto giovane, brillante che ha capito come maneggiare il mezzo televisivo con intelligenza. Prosegue quindi la sua scalata nel mondo del piccolo schermo.

Nuova stagione de Il Collegio: ambientazione e novità

Per quel che riguarda la nuova stagione de Il Collegio, sarà ambientata in un nuovo edificio, a Lodi, con gli alunni partecipanti che saranno calati in un nuovo anno scolastico, il 2001. Per i collegiali dell’ottava edizione la parola d’ordine sarà “globalizzazione”, un fenomeno che, all’inizio del terzo millennio, ha investito ogni settore della vita pubblica e privata, dall’economia e alla cultura fino alla comunicazione.

Tra le novità riguardanti il cast, spicca il ritorno della prof. Maria Rosa Petolicchio che affianca la sorella Anna Maria nel corpo docente. Allievi e allieve, oltre al diploma, potranno conquistare anche una borsa di studio.