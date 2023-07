Il Collegio 8, tutte le novità: ritorna nota prof, cambia il regolamento

By

Con la presentazione del palinsesto di Rai 2, abbiamo la certezza che Il Collegio tornerà anche nella stagione televisiva 2023/2024. Arrivato all’ottava edizione, la data da cerchiare sul calendario è il 24 settembre. Il docureality prodotto da Banijay avrà sei nuove puntate, nella nuova collocazione della domenica sera, ma non solo. Il Collegio 8 potrà contare su altre interessanti novità, tra cui un grande ritorno.

Grande ritorno di un’amata prof al Collegio 8: di chi si tratta

La professoressa Maria Rosa Petolicchio, assente nella settima edizione, è pronta a tornare nel cast de Il Collegio 8. Dopo l’esperienza a Pechino Express, in gara assieme all’ex allievo Andrea Di Pietro, la docente di matematica e scienze naturali rientra finalmente nel cast.

Il ritorno della professoressa rappresenta, al momento, l’unica certezza sui docenti della nuova edizione del docureality di Rai 2. Probabilmente rivedremo il preside Bosisio. Ancora incerta la conferma di alcuni volti storici, come il professor Andrea Maggi. Alcuni nuovi innesti della scorsa stagione potrebbero, infine, uscire di scena.

Novità Il Collegio 8: l’ambientazione e l’indiscrezione sul regolamento

Un’altra importante novità per il Collegio 8 è l’ambientazione, sia in termini spaziali che temporali. Stando alle ultime voci, sembra che l’anno di ambientazione della nuova edizione sarà il 2001, sicuramente importante dal punto di vista storico. A cambiare, tuttavia, sarà anche l’istituto. Lasciato il Collegio Nazionale Regina Margherita di Anagni, dove erano state girate le ultime edizioni, il nuovo istituto sarà il Collegio San Francesco di Lodi. Si tratta del terzo cambio di location per il programma, che nelle sue prime edizioni era stato girato al Collegio San Carlo Celana a Caprino Bergamasco.

Un’ultima interessante indiscrezione riguarda il regolamento, in cui potrebbe essere previsto un cambio importante. Sembra che allo studente (o alla studentessa) migliore verrà assegnata una cifra destinata ad un periodo di formazione, della durata di sei mesi, in una scuola superiore americana. Il valore della borsa di studio sarebbe di 13.990 €. Rimane da capire se queste ultime indiscrezioni troveranno o meno conferma. La data di inizio de Il Collegio 8 è sempre più vicina.