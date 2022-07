Il Collegio 7, rivoluzione nel cast: addio ad una delle prof più amate

La docente è stata un punto di riferimento per i telespettatori fin dalla seconda edizione della trasmissione, ma ora starebbe per lasciare la scuola

La notizia è stata riportata poche ore fa in anteprima da Webboh. Maria Rosa Petolicchio, una delle professoresse più amate/odiate de Il Collegio sarebbe a quanto pare pronta per dire addio alla trasmissione che l’ha resa una star della Generazione Z.

Non è dato sapere molto altro di questo abbandono, se non per l’appunto che la notizia non farà piacere a tutti i telespettatori che per anni hanno seguito con affetto le lezioni e i rimproveri dell’inflessibile professoressa di matematica e scienze, nota soprattutto per il suo stile inconfondibile diventato per molti versi iconico.

L’addio di Maria Rosa Petolicchio a Il Collegio, in ogni caso, potrebbe non essere nemmeno l’unico. Si dice infatti che il programma abbia in serbo per i telespettatori una vera e propria rivoluzione del corpo docente.

Come sottolineato anche da Davide Maggio, infatti, Banijay, la società che produce Il Collegio, è tutt’ora alla ricerca di nuovi insegnanti di storia e geografia, francese, educazione motoria, canto, disegno e arte. Di conseguenza, risulta piuttosto probabile che a lasciare la trasmissione possano essere anche Luca Raina (docente di storia e geografia) e Alessandro Carnevale (professore di arte), che abbiamo visto dalla seconda e dalla terza edizione.

Il Collegio 7: tutto quello che si sa sulla nuova stagione

Alla luce degli importanti risultati di share dell’ultima edizione, la trasmissione è stata confermata su Rai Due per una settima stagione.

Stando alle prime indiscrezioni, anche la settima edizione del programma si svolgerà presso il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, paesino in provincia di Frosinone. Come sempre, le riprese del programma avverranno in piena estate, per permettere ai suoi protagonisti di tornare sui banchi di scuola una volta finita l’esperienza.

La data di inizio della messa in onda su Rai Due è prevista per il prossimo 27 settembre. La nuova edizione sarà ambientata in un’altra epoca rispetto alle precedenti, gli anni 50. Per la precisione Il Collegio 7 sarà ambientato nel 1958.

A questa nuova edizione del programma (che vedrà gli alunni divisi in due classi) mancherà all’appello anche un altro importante nome. Non sarà infatti più Giancarlo Magalli la voce narrante delle avventure dei ragazzi.