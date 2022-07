Magalli fatto fuori dalla Rai: il conduttore non la prende bene, la reazione

La Rai e Mediaset, nelle scorse ore, hanno svelato i proprio piani, vale a dire i palinsesti della prossima stagione televisiva. Tra riconferme e novità, inevitabile che qualcuno sia rimasto a bocca asciutta. Certo fa impressione che tra coloro che sono rimasti con un pugno di mosche in mano ci sia un personaggio del calibro di Giancarlo Magalli che, con la tv di stato, ha avuto un legame lungo decenni. Il conduttore romano ora si ritrova con zero programmi. Una situazione che non è affatto stata ben digerita dal diretto interessato che, infatti, ha palesato il suo malcontento via social, attraverso un post tanto stringato quanto incisivo.

L’ex timoniere de I Fatti Vostri (programma oggi saldamente nelle mani dell’ottimo Salvo Sottile), su Facebook, ha ripubblicato un articolo di TvBlog intitolato “Giancarlo Magalli ‘dimenticato’ dalla Rai”. Quindi ha aggiunto la seguente didascalia: “La riconoscenza della Rai è leggendaria”. Una bordata a tutti gli effetti indirizzata ai vertici di Viale Mazzini. D’altra parte che ci fosse la possibilità che il presentatore restasse con il cerino in mano, l’aveva pronosticata il medesimo Magalli in tempi non sospetti.

““Mi piacerebbe sapere cosa farò l’anno prossimo”, ha dichiarato di recente a DavideMaggio.it per poi aggiungere: “I nuovi direttori trasversali, che poi sono nuovi fino a un certo punto, non si sono sentiti. Io sono uno che andrebbe avanti a lavorare a lungo, non vorrei sparire di colpo”. Quel presagio si è materializzato lo scorso martedì, quando cioè sono stati svelati i palinsesti Rai e non c’è stata traccia di un suo impegno in qualche programma del servizio pubblico. Altri due nomi di peso che si sono ritrovati senza nulla tra le mani in casa Rai sono Bianca Guaccero e Serena Autieri. Detto Fatto e Dedicato non torneranno in onda.

Giancarlo Magalli “disoccupato” e fermo ai box

Altrimenti detto, per ora il 74enne capitolino (il 5 luglio aggiungerà una candelina sulla torta di compleanno) resterà fermissimo ai box. Pare infatti che la voce narrante de Il Collegio 7 sarà affidata non più a lui, ma ad una nuova figura. Insomma, nemmeno su quel versante ci sono buone notizie per Magalli che nella scorsa stagione, dopo la fine della sua avventura a I Fatti Vostri, aveva timonato su Rai Due il quiz pomeridiano Una Parola di Troppo. Il programma non sarà riproposto, Magalli risulta al momento ‘disoccupato’.