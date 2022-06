Conduttori e fiction Rai, nuovi palinsesti: tutti gli appiedati, chi resta a casa

Grandi ritorni, ma anche grandi addii. Nelle scorse ore la Rai ha svelato i palinsesti autunnali 2022. La notizia nelle notizie è il ritorno sul piccolo schermo di Alessia Marcuzzi che, dopo aver salutato Mediaset, troverà spazio con ‘Boomerissima’ su Rai Due. Tornerà in pista anche Elisa Isoardi a cui è stato affidato, sempre su Rai Due, Vorrei dirti che…. Chi invece non ha avuto alcuno show? Senza collocazione è rimasta Bianca Guaccero visto che Detto Fatto è stato definitivamente archiviato. Naturalmente a farne le spese è stato anche tutto il team di lavoro della trasmissione. Dunque sono rimasti appiedati anche Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Giampaolo Gambi.

Non è detto che Bianca Guaccero, che nella scorsa stagione è stata protagonista anche della fiction Fino all’Ultimo Battito e de Il Cantante Mascherato in qualità di concorrente, non possa essere ‘ricollocata’ in qualche progetto Rai invernale o primaverile. Per ora, però, resta ferma ai box.

Altra conduttrice che non ha guadagnato la riconferma e che si dovrà sedere in panchina è Serena Autieri che è stata il volto del sabato pomeriggio dell’ammiraglia della tv di stato. Il suo Dedicato, però, non ha convinto il pubblico e i vertici Rai. Da qui la cancellazione dello show.

Dopo il sonoro flop della scorsa stagione, archiviata anche l’esperienza di Quelli che il calcio. Mia Ceran resterà comunque su Rai 2 con un nuovo programma pomeridiano. Per il duo Luca e Paolo, invece, nessun progetto all’orizzonte per ora. Nessun annuncio pure per Alessandro Greco, che di recente ha condotto i programmi branded Dolce Quiz (lo scorso autunno) e Cook ‘40 (nelle ultime settimane).

Altra figura Rai assai nota che non ha alcunché tra le mani è Giancarlo Magalli. Lo scorso anno è stato sostituito a I Fatti Vostri da Salvo Sottile. Ebbe però un programma tutto suo: il quiz Una Parola di troppo che non è stato riconfermato. Magalli ha inoltre partecipato come concorrente a Il Cantante Mascherato e commentato Il Collegio: in vista di settembre per lui non c’è alcuna riconferma e per il reality show si sta cercando una nuova voce narrante, spiega DavideMaggio.it.

Ferma ai box senza alcun programma anche Luisella Costamagna, timoniera dell’ultima edizione di Agorà, talk che è passato nelle mani di Monica Giandotti. Archiviato invece il segmento Agorà Extra, condotto da Senio Bonini il quale, tuttavia, quest’estate è approdato a TG1 Mattina. A non esserci in palinsesto pure Che Fine ha fatto Baby Jane di Franca Leosini, in onda lo scorso autunno.

Spostandosi sul lato fiction, non ha guadagnato il via per una seconda stagione Noi, vale a dire la versione italiana di This is Us, Gli ascolti non entusiasmanti hanno fatto si che la Rai abbia optato per la chiusura del progetto. “Bisogna fare i conti”, ha chiosato molto schiettamente il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati nel commentare la decisione di non dare seguito alla serie tv.