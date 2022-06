Palinsesti ufficiali Rai 2022/2023, i programmi: novità, conferme, bocciature

Stamattina c’è stata la presentazione dei palinsesti ufficiali Rai della stagione 2022/2023. Ci sono tante novità, ma anche tante conferme tra cui molte attese. Nelle scorse settimane ci sono state già diverse indiscrezioni sui nuovi programmi che verranno, e sono state tutte confermate in conferenza stampa stamane. Si è parlato degli appuntamenti di Rai Uno, Rai Due e Rai Tre, del daytime, della prima serata e della seconda serata.

Confermati anche gli addii: non sono mancate bocciature, infatti. Basta pensare all’ormai definitivamente chiuso Detto Fatto, dopo tante voci, così come anche alla mancata conferma di Dedicato di Serena Autieri.

Palinsesti Rai Uno: i programmi, le fiction e tante conferme nel daytime

La prima serata di Rai Uno si dividerà tra fiction e show. Tornerà Mara Venier in prima serata con Domenica In Show il 16 settembre, a inaugurare la stagione. Amadeus farà ballare tutti con Arena 60 70 80 90, in onda per tre serate a partire dal 17 settembre. Il 30 settembre sarà la volta di Tale e Quale Show, mentre Ballando con le stelle debutterà l’8 ottobre e durerà di più, fino al 23 dicembre. Flavio Insinna condurrà una serata speciale dell’Eredità dedicata all’Unicef il 1 novembre.

Non mancherà l’appuntamento con Telethon, 11-28 dicembre e in prima serata il 18. Lunedì 12 dicembre toccherà a Sanremo Giovani con Amadeus, mentre Gianni Morandi avrà una serata speciale dal titolo Go Gianni Go il 19 dicembre. Il Capodanno sarà ancora nellel mani di Amadeus, così come il 1 gennaio ci sarà Roberto Bolle. Queste le fiction di Rai Uno della stagione 2022/2023: Esterno Notte sull’uccisione di Aldo Moro, Il nostro Generale, Sopravvissuti con Lino Guanciale, Il commissario Montalbano, Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, i nuovi episodi di Imma Tataranni. Sempre in autunno ci sarà Mina Settembre 2, Il Giro del Mondo in 80 giorni.

Tra l’inverno e la primavera invece toccherà a Che Dio ci aiuti 7, Lolita Lobosco, Un Passo dal Cielo, Il Commissario Ricciardi, Rocco Schiavone, la nuova Mai più come prima con Francesco Arca. E ancora Sei Donne, Il Maresciallo Fenoglio con Alessio Boni, Fiori sopra l’Inferno con Elena Sofia Ricci, Circeo con Greta Scarano, Vivere non è un gioco da ragazzi con Stefano Fresi e Nicole Grimaudo.

Nel daytime invece torneranno I Soliti Ignori dall’11 settembre, L’Eredità tornerà il 31 ottobre. Uno Mattina andrà in onda dal 12 settembre e sarà seguito da Storie Italiane e da È sempre Mezzogiorno. Conferme anche nel pomeriggio: Oggi è un altro giorno, Il Paradiso delle Signore, La Vita in Diretta. Liorni tornerà nel sabato pomeriggio con Italia. Dal 18 settembre Domenica In e Da noi a ruota libera. Ci sarà naturalmente anche Bruno Vespa con Porta a Porta.

Palinsesti Rai Due con Marcuzzi, Isoardi, Cattelan, De Martino

Per quanto riguarda Rai Due, si partirà con le conferme della mattina: I Fatti Vostri e Ore 14. Poi sarà la volta delle novità: BellaMa’ di Diago, Nei Tuoi Panni con Mia Ceran al posto di Detto Fatto. Il sabato pomeriggio ci sarà Italiani fantastici e dove trovarli, seguito dal gioco Ti sembra normale? e da Top. Simona Ventura e Paola Perego torneranno con Citofonare Rai Due la domenica mattina, mentre il pomeriggio sarà affidato a Elisa Isoardi con Vorrei dirti che…, dall’11 settembre alle 15, orario un po’ scomodo. A seguire lo sport con Paola Ferrari. Paolo Conticini condurrà il nuovo game show Una Scatola al Giorno, dal 10 ottobre al 18 novembre. Dopo tornerà Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo.

Nella prima serata di Rai Due ci sarà spazio per Mara Maionchi con Nudi per la Vita, dove ci sarà Elisabetta Gregoraci; quattro puntate, il lunedì e il martedì sera. Il nuovo programma di Stefano De Martino è Sing Sing Sing, dal 26 settembre al 31 ottobre. Prenderà il testimone Non sono una signora, con Vip che si calano nei panni di drag queen. Il 27 settembre invece è il giorno del ritorno de Il Collegio. Alessia Marcuzzi debutterà con Boomerissima il 22 novembre, mentre Ilaria D’Amico con Che c’è di nuovo a ottobre.

Confermato E poi c’è Cattelan in seconda serata su Rai Due: Alessandro andrà in onda dal 13 settembre. Ci sarà di nuovo Belve, dal 25 ottobre in seconda serata, e anche Bar Stella di De Martino, dal 22 novembre al 29 dicembre. Tutti andranno in onda il martedì, il mercoledì e il giovedì. Capitolo fiction di Rai Due 2022/2023: Mare Fuori 3, La Porta Rossa e i nuovi titoli The Reunion e Il Quinto Giorno.

Tra le novità di Rai Tre anche Cristiano Malgioglio

Tante conferme invece su Rai Tre, come Chi l’ha Visto?, Cartabianca, Report e Agorà. Ci sono però anche delle novità: Mi casa es tu casa con Cristiano Malgioglio. Andrà in onda a partire dal 1 dicembre. In seconda serata il lunedì, dal 24 ottobre, toccherà a Francesca Fialdini con Fame d’Amore.