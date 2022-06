Stefano De Martino: ecco quale sarà il nuovo programma in prima serata

La Rai punta su Stefano De Martino e questo ormai è chiaro. Sarebbero in totale quattro i programmi che lo vedranno protagonista nei prossimi mesi. Per lui c’è in serbo una nuova esperienza nella prima serata di Rai 2. Ed ecco che oggi arriva l’indiscrezione che svela quale sarebbe lo show che lo vedrà al timone. Innanzitutto, insieme ad Andrea Delogu, il giovane conduttore questa estate si dedicherà al Tim Summer Hits. Dopo di che, lo attende un autunno ricco di novità e tanto lavoro in tv!

Il Fatto Quotidiano aveva già annunciato l’arrivo di un nuovo programma per Stefano De Martino su Rai 2. Si parlava di uno show che arriverà direttamente dagli Stati Uniti d’America e che prenderà inizio a settembre. Oggi in anteprima, TvBlog può rivelare le anticipazioni esclusive su questo nuovo format che terrà la dolce metà di Belen Rodriguez incollato nella prima serata dell’autunno di Rai 2. Sicuramente, sarà un volto centrale della prossima stagione televisiva.

Pare che il nuovo programma tv sarà la versione italiana di That’s My Jam. Come già indicato, si tratta di un format americano che nel novembre del 2021 è stato condotto da Jimmy Fellon. Quest’anno lo show è stato confermato per una seconda stagione negli Stati Uniti. Ma in cosa consiste esattamente? Stiamo parlando di un game show musicale, che vede due squadre di celebrità sfidarsi.

Il tutto avviene “in un contesto festoso”. Pare che la produzione italiana sia curata da Banijay. Ebbene, in America hanno preso parte a questo programma televisivo volti noti come Rita Ora, Ariana Grande e Kate Hudson. C’è già una versione francese di questo show e tra poco dovrebbe arrivare anche in Italia, con Stefano De Martino al timone.

L’annuncio ufficiale dovrebbe avvenire durante la presentazione dei palinsesti, ovvero martedì prossimo a Milano. Intanto, in questi giorni, De Martino sta registrando le prime puntate di Tim Summer Hits Estate, che andranno in onda dal prossimo giovedì in prima serata su Rai 2, ogni settimana. Al suo fianco, come già anticipato, ci sarà Andrea Delogu.

Inoltre, a inizio 2023 il ballerino che si è fatto conoscere al pubblico italiano con Amici di Maria De Filippi tornerà al timone di Stasera tutto è possibile. E non solo! Stefano sarà occupato anche con la conduzione di Bar Stella, che farà il suo ritorno sul piccolo schermo da metà novembre con la seconda stagione, per tre volte a settimana, ovvero martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata, come aveva annunciato Dagospia.