Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono una coppia. A confermarlo gli scatti pubblicati da Chi Magazine nell’ultimo numero in edicola. Sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha organizzato anche un’intervista con Antonino Spinalbese, ex della modella argentina, con la quale ha avuto la figlia Luna Marì. Per la prima volta il giovane spezzino ha parlato dettagliatamente della fine della relazione e dei rapporti odierni con la sudamericana. E no, non sono rimasti amici.

Capitolo Belen-De Martino: Chi Magazine li ha sorpresi tra le montagne bergamasche, mentre si sono concessi una gita con il loro figlio Santiago. A suggellare il ritorno in love un bacio affettuoso, sulla bocca, il primo catturato pubblicamente da quando i due sono tornati a fare coppia. C’è un altro dettaglio che ha sancito che l’amore ha ripreso quota: sia ‘Belu’ sia ‘Ste’ hanno ricominciato a portare la fede al dito.

La modella argentina la indossa da inizio marzo (ma sarebbe stata attenta a non mostrare tale dettaglio in pubblico); De Martino invece l’ha portata al dito anche durante il concerto organizzato per i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio, addirittura a favore di telecamere. Insomma, non c’è più nulla da nascondere.

Antonino Spinalbese rivela per la prima volta i dettagli della rottura con Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese ha spiegato per la prima volta i motivi che hanno portato la love story con Belen al naufragio. Prima ha ripercorso le tappe che l’hanno condotto tra le braccia della modella. Due anni fa sbocciò l’amore a Ibiza. La Rodriguez era reduce dalla seconda rottura con De Martino, Antonino era un giovanissimo hair stylist che incontrava una musa.

“Mi sono fatto trasportare, come sempre, dalle emozioni, anche perché credo che sia impossibile frenare il cuore. Non mi pento di aver seguito quella strada perché mi ha sempre premiato”, ha sottolineato lo spezzino. Quando gli è stato domandato se non abbia corso troppo, ha replicato così:

“Non è mai stato uno sbaglio, era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare. E poi, quando eravamo noi due da soli, non ci mancava niente. le persone che erano accanto a me, erano preoccupate per questo mio cambiamento di vita, avevano paura che ero troppo esposto: questo mondo ti può creare guai”.

Possibile che la passione sia bruciata così rapidamente e che Belen si sia ritrovata incinta di Luna Marì, tanto da non permettere ad Antonino e alla stessa Rodriguez di conoscersi approfonditamente?

“Non era quella la priorità. Pensando che portava in grembo mia figlia, sono stato medico, bodyguard, amico. La mia preoccupazione era che lei portasse a termine bene la gravidanza, come si fa in natura. E infatti in natura il maschio protegge la gravidanza e, quando nasce il cucciolo, se ne va. Io riesco a percepire chi ho davanti, ero preparato al fatto che potesse finire e ho cercato di sfidare la legge della natura e della gravità, soprattutto per mia figlia. Poi ho capito che sarei riuscito a essere un buon padre anche da solo”.

Dopo che è nata Luna Marì qualcosa si è rotto nel rapporto con la Rodriguez. Anzi, più di qualcosa. “C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita – ha spiegato lo spezzino -, di quelle differenze che prima era coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo perso la decisione di seguire le nostre sensazioni”.

Così, a un certo punto, si è trovato fuori asse nei confronti della sua stessa compagna: “Avevo scelto di affrontare la vita come padre, basavo la mia esistenza sulla famiglia mentre lei diceva che si potevano fare entrambe le cose, la famiglia e una propria vita. Mi stavo godendo uno dei momenti più belli, la nascita di un figlio, un’emozione che lei aveva già provato e che io provavo per la prima volta e vedevo solo quella. Non eravamo allineati”.

A oggi i rapporti con l’argentina pare che siano gelidi. “Come siamo rimasti? Ho sempre messo Luna al primo posto e, anche se con lei non è andata, ho cercato di essere maturo e scendere a compromessi sulle emozioni e sui nervosismi”, ha spiegato per poi chiosare: “Ci sentiamo solo per la bimba”.

Ora Belen è tornata con Stefano De Martino. Antonino non ha mai avvertito il fantasma del conduttore campano quando stava con la modella? “Assolutamente no e non lo dico per peccare di autostima, ma perché cancello il passato e mi baso su quello che c’è, sulle fondamenta di un rapporto. Spero che tra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare”.