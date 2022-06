Andrea Delogu è fidanzata con Luigi, un modello 23enne che le ha fatto riscoprire l’amore dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari. Ne ha parlato per la prima volta a Verissimo qualche mese fa, ma la storia va avanti e così in una lunga intervista a Vanity Fair ha raccontato come si sono conosciuti. E galeotto è stato Instagram! Si mormorava di un incontro a Milano, invece si sono conosciuti sui social e stavolta le dichiarazioni sono arrivate dalla diretta interessata. C’è da fidarsi, insomma!

Luigi è il nuovo fidanzato di Andrea Delogu, ma in realtà tanto nuovo non è: la storia va avanti da mesi e mesi. I primi contatti sui social, è stato lui a scrivere dei messaggi su Instagram alla conduttrice, tra cui uno che ha catturato la sua attenzione. “Se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo?”, questo le aveva scritto Luigi. Lei è andata a vedere il suo profilo e si è imbattuta in un ragazzo giovanissimo e bellissimo. Hanno iniziato a sentirsi, a scriversi, ma lei non riusciva a fidarsi: “Lui mi raccontava di sé e tutte le cose che diceva erano molto simili a me. Quindi ho pensato: no, non può essere, qualcosa non torna”. E ha spiegato perché:

“Era troppo giovane per avere così tante cose in comune con me. Ero certa che fosse un fake, un profilo finto. Mi immaginavo un uomo molto più adulto e infinitamente meno bello che usava foto di un giovane modello. Allora ho iniziato a infastidirmi, mi sentivo presa in giro: volevo smascherare il fake”

Un giorno Andrea era a Napoli per lavoro e ha chiesto a Luigi di incontrarsi. Lui ha risposto di no, non poteva quel giorno, e per lei è stato un segnale d’allarme. Si è convinta ancor di più che fosse un profilo fake e ha smesso di rispondere ai suoi messaggi. Lui non si è arreso, è andato a Roma perché voleva assolutamente conoscerla e le ha dato appuntamento vicino al Colosseo. Quando lei è arrivata si è dovuta ricredere: era davvero lui, nessun fake. E da quel momento ne è passato già di tempo: Andrea Delogu e Luigi stanno insieme da quasi un anno.

Andrea Delogu: “Porcaroli e Scamarcio teneri, io col fidanzato giovane”

Non riesce a dare un nome al loro rapporto: “Ho troppa paura. Avevo dato un nome a una relazione importantissima, un matrimonio, ed è finita”. Le basta sapere che insieme a Luigi sta bene, frequentarlo le ha permesso di riscoprire sensazioni bellissime, travolta anche dall’entusiasmo della sua giovane età. Il fidanzato di Andrea Delogu ha 23 anni, lei ne ha 40, ma la differenza d’età non conta. C’è stato un momento in cui lei ha deciso di uscire allo scoperto con lui e riguarda proprio il modo in cui viene vista la sua coppia.

Nell’intervista ha spiegato di aver visto delle notizie su Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio con dei titoli bellissimi, teneri. Poi c’erano notizie su lei e Luigi, in cui si sottolinea che lui sia più giovane. Questo le ha dato molto fastidio ed è il motivo per cui Andrea Delogu ha parlato di Luigi in tv, a Verissimo:

“Un settimanale, nello stesso numero, a poche pagine di distanza ha pubblicato un servizio con alcune foto di Benedetta Porcaroli e Scamarcio insieme, con un titolo molto tenero sull’amore. E poi un altro servizio con me e Luigi: ecco Andrea, con un fidanzato molto più giovane, tutto un sottotesto fastidioso. Due coppie con la stessa differenza d’età, ma il trattamento di genere totalmente diverso. Questa cosa mi ha fatto arrabbiare tantissimo, così ho cominciato a parlare a tutti di lui, sono andata a Verissimo, ho pensato che era una situazione assurda”

Nonostante sia passato quasi un anno, Andrea Delogu non vuole dire se è innamorata del fidanzato Luigi: “Non voglio che nessuno pensi più che sia per sempre. Stare insieme richiede lavoro, per tenere tutto acceso. Niente è dovuto, e pensarlo è uno dei motivi per cui è finita con Francesco”. Per il momento non si parla di convivenza, ma non lo ha escluso del tutto. Luigi è spesso in viaggio per lavoro e la loro storia è in costruzione. Anche perché non vuole fissare obiettivi obbligati a un ragazzo “che sta conquistando il mondo adesso, sarebbe ingiusto”.