Elisabetta Gregoraci si spoglia in tv per una buona causa: dove succederà

La conduttrice ha accettato di far parte di un programma in cui sedici Vip si mettono in gioco per la prevenzione medica

Novità in arrivo per la prossima stagione televisiva e tra queste c’è Elisabetta Gregoraci concorrente di Who Bares Win. Si tratta di un programma di cui si è cominciato a parlare nelle scorse settimane. Alla conduzione ci sarà Mara Maionchi e andrà in onda su Rai Due, nel prossimo autunno. La versione italiana dovrebbe chiamarsi Chi si spoglia vince, ma il titolo potrebbe non essere ancora definitivo. In gioco ci saranno ben sedici Vip che hanno accettato, o accetteranno nei prossimi mesi, di mostrarsi in televisione come mamma li ha fatti.

Di questi sedici Vip è già spuntato fuori il nome di Elisabetta Gregoraci, come anticipato da Dagospia. Nella rubrica A lume di Candela è stato riportato oggi che nel gioco ci saranno otto Vip uomini e otto Vip donne che si metteranno in gioco per uno spettacolo in stile Full Monty. Si dovranno spogliare, insomma, ma per una buona causa. Il gioco ha come scopo la sensibilizzazione alla prevenzione medica, si scoprirà più avanti in che modo verrà fatto nella versione italiana.

Elisabetta Gregoraci si spoglierà su Rai Due in questo programma condotto da Mara Maionchi, ma non sarà la sola. Gli altri quindici nomi non sono ancora saltati fuori, ma succederà nelle prossime settimane. La conduttrice di Battiti Live è solo il primo di una lunga lista di personaggi dello spettacolo che hanno accettato di mettersi in gioco per una giusta causa. Leggendo questa notizia è facile ipotizzare il motivo che ha spinto la Gregoraci ad accettare questo programma.

Eligreg, come la chiamano i fan, ha perso sua madre a causa di un tumore al seno, dunque per lei la sensibilizzazione su un tema così importante deve essere un compito che avverte in maniera ancora più forte. Il programma in cui si spoglierà Elisabetta Gregoraci è un format che arriva dall’Inghilterra e nelle prossime settimane si conoscerà il cast completo dei sedici Vip. Per quanto riguarda la messa in onda si conosce solo la stagione televisiva, ovvero il prossimo autunno, ma non i giorni né il mese. Seguiranno senz’altro ulteriori anticipazioni e news.