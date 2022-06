Drusilla e l’Almanacco confermato: ci sarà nella prossima stagione, quando

Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo pare sia stato confermato per la prossima stagione. Il programma assegnato a Drusilla Foer, sempre più amato come personaggio televisivo ma già affermato nei teatri, è una rivisitazione di un vecchio successo. La versione originale è appunto l’Almanacco del giorno dopo. Drusilla affronta ogni sera prima del Tg2 i temi che secondo lei, e i suoi autori, meritano un approfondimento. Naturalmente non si tratta di un semplice approfondimento e basta, perché c’è sempre il tocco personale di Drusilla Foer con le sue interpretazioni.

Come sta andando il programma? Va in onda su Rai Due in una fascia oraria non semplice. La media degli ascolti è 4.31% e pare che la rete avesse fissato come obiettivo proprio il 4%. Più che avere uno share alto, però, il vero scopo di Rai Due era attirare pubblico su una rete che va rilanciata, e lo stanno facendo in tutti i modi. La nuova stagione della seconda rete Rai sarà ricca di novità e tra queste ci sarà il ritorno di Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo.

Tv Blog ha svelato che Drusilla Foer sta piacendo e convincendo, soprattutto. Ma su questo non c’erano dubbi, va detto. I suoi risultati sono stati analizzati e interpretati, gli share più alti del suo Almanacco vengono raggiunti fra il pubblico con un livello d’istruzione più alto e lo stesso succede per classe socio-economica. L’esperimento insomma sembra aver prodotto i suoi frutti ed è per questo che Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo è stato confermato.

La fascia oraria dovrebbe rimanere la stessa anche nella prossima stagione, quindi continuerà a fare da traino al Tg2. La Rai avrebbe tutte le intenzioni dunque di andare avanti con questa rivisitazione in chiave Foer: Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo tornerà in onda a dicembre 2022. In autunno è prevista infatti la messa in onda del nuovo gioco a premi The Box. Sono previste circa una sessantina di puntate di The Box, poi dovrebbe tornare Drusilla. Queste oggi le indiscrezioni, ma come sempre tutto può cambiare nei prossimi mesi.