Alessia Marcuzzi su Rai2: svelato il titolo dello show e quando va in onda

Alessia Marcuzzi sta per tornare in TV, ormai è ufficiale. La conduttrice romana, dopo un anno di stop dopo l’addio a Le Iene, è pronta a cominciare un nuovo capitolo della sua carriera televisiva prendendo le redini di un nuovo show, stavolta in Rai. FqMagazine ha fornito i primi dettagli che sono trapelati a proposito della nuova avventura della 49enne, volto Mediaset per ben 25 anni.

Sono emerse le prime informazioni riguardo il nuovo programma di Alessia Marcuzzi. Come ha scritto FqMagazine oggi, 31 maggio 2022, lo show nuovo di zecca affidato alla romana si chiamerà “Boomerissima”. O, almeno, questo sarebbe il titolo provvisorio sul tavolo a cui stanno studiando i vertici di Viale Mazzini. A quanto pare, spiega ancora FqMagazine, si tratterà di una sorta di reality show incentrato sullo scontro generazionale tra giovani e, molto probabilmente, Baby Boomers. Sembra che il programma è destinato ad occupare un posto ben preciso nel palinsesto: il martedì in prima serata. “Boomerissima” andrà in onda su Rai2.

Recentemente Stefano Coletta, direttore di Rai1 e Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, ha confermato il tanto chiacchierato e atteso passaggio della Marcuzzi da Mediaset a Mamma Rai. Coletta, durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti estivi ha citato la 49enne dicendo di averla incontrata più volte e di star discutendo con lei a proposito di un’idea per un programma. Molto probabilmente si tratta proprio di “Boomerissima”.

Alessia Marcuzzi è tornata proprio di recente in uno studio televisivo, anche se solo in qualità di ospite. La conduttrice è stata invitata a Domenica In Show, puntata speciale del contenitore domenicale andata in onda venerdì 27 maggio 2022, dalla padrona di casa Mara Venier. Qui la 49enne ha ammesso di sentire la mancanza della televisione, confermando implicitamente di star tornando presto a condurre un programma. Si è trattato della sua prima apparizione televisiva dopo l’addio a Le Iene del giugno 2021. In molti hanno visto la sua ospitata da Zia Mara come un vero e proprio battesimo in Rai.

Qualche giorno fa Dagospia ha annunciato che la Marcuzzi è diretta a Rai2 per un programma in onda il prossimo novembre in prima serata. Si può dire che la seconda rete è nel bel mezzo di una rivoluzione. Sono tante le novità in vista per questo canale, tra il ritorno in TV della Marcuzzi al probabile nuovo show di Elisa Isoardi fino a Help! Ho un dubbio, altro nuovo format che sarà condotto, è ufficiale, da Caterina Balivo.