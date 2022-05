Alessia Marcuzzi torna in tv dopo un anno: il passaggio in Rai è certezza

Alessia Marcuzzi is back! La conduttrice romana è riapparsa in tv a un anno dal suo ritiro momentaneo dal piccolo schermo. La 49enne è stata ospite di Domenica In Show, l’appuntamento serale dello storico contenitore Rai condotto da Mara Venier. È stata quest’ultima a volere fortemente La Pinella nel programma: le due sono diventate grandi amiche dopo aver condiviso l’esperienza all’Isola dei Famosi qualche tempo fa. Un’amicizia vera, sincera, come ribadito dalla signora della domenica.

Alessia Marcuzzi si è mostrata più raggiante che mai con un nuovo look: l’ex compagna di Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti, oggi felicemente sposata con Paolo Calabresi Marconi, ha abbandonato il biondo platino in favore di un più rassicurante castano. Per il suo rientro in televisione la conduttrice ha optato per un putfit total black: corpetto in pizzo senza spalline e pantaloni a vita alta abbinati a tacchi a spillo di vernice.

Alessia Marcuzzi incanta tutti

I complimenti sui social network si sono sprecati: tanti, tantissimi, telespettatori che hanno trovato Alessia Marcuzzi più bella e radiosa che mai. Nonché più rilassata: segno che l’assenza prolungata dal mondo dello spettacolo ha indubbiamente fatto bene alla presentatrice e imprenditrice.

Più che un’intervista la Marcuzzi a Domenica In Show ha fatto una chiacchierata divertente e spensierata con zia Mara, tra risate e vecchi aneddoti. La presenza di Alessia su Rai Uno sembra confermare inoltre i gossip dell’ultimo periodo: il passato da Canale 5 alla tv di stato è di fatto una realtà.

Pare infatti che Alessia Marcuzzi sbarcherà presto su Rai Due con un nuovo programma, al momento top secret, in prima serata. Una produzione Endemol che dovrebbe andare in onda a novembre, in cinque-sei puntate. Per l’ex padrona di casa del Grande Fratello si sussurra inoltre di una possibile co-conduzione con Amadeus al Festival di Sanremo 2023.

Alessia Marcuzzi a Domenica In Show

A Domenica In Show Alessia Marcuzzi ha confidato:

“Il Covid mi ha fatto riflettere, mi sono presa un periodo per me, per stare fuori dalle telecamere. Ma quando quella cosa ce l’hai nel sangue poi ti manca perché fa parte di te”

Durante il momento musicale con Gigi D’Alessio la Marcuzzi ha ribadito: “Io torno in televisione solo con te”. Mara Venier ha subito aggiunto: “Torneremo insieme, ma non possiamo dire nulla, né dove, né quando”. Insomma, stay tuned…