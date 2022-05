Marcuzzi, Balivo e Isoardi si prendono Rai2: nuovi show in vista, i rumors

A poche settimane dall’inizio della bella stagione e dall’avvento dei programmi televisivi che segneranno l’estate ci sono importanti novità per tre famose e amate conduttrici. Si tratta di Alessia Marcuzzi, Elisa Isoardi e Caterina Balivo. Tutte e tre, secondo quanto riporta Dagospia, sbarcheranno presto su Rai2. Per le prime due, assenti da tempo dal piccolo schermo, si parla di un tanto atteso ritorno nel palinsesto televisivo. Ecco cosa si sa per ora sulle loro nuove sfide professionali.

Il portale di gossip Dagospia ha rivelato cosa bolle in pentola per Alessia Marcuzzi, Elisa Isoardi e Caterina Balivo. Il futuro televisivo delle tre conduttrici si intersecherà presto, a quanto pare, con Rai2. Questo canale, infatti, starebbe offrendo alle tre spazio per nuovi programmi con loro al timone. Ma andiamo per ordine.

Alessia Marcuzzi, com’è noto, nel giugno 2021 ha lasciato Le Iene e Mediaset dopo 25 anni di carriera. Dal quel momento ad ora la 49enne non si è più fatta vedere in TV. La sua prossima, attesissima, apparizione in qualità di ospite è prevista per stasera, 27 maggio 2022, a Domenica In Show su Rai1. Per la bionda presentatrice, a quanto pare, si sarebbero spalancate le porte della Rai. L’azienda di Viale Mazzini avrebbe offerto alla romana uno show nuovo di zecca su Rai2 che dovrebbe andare in onda in prima serata dal prossimo novembre. Il programma, per la precisione, sarebbe composto da cinque o sei puntate e sarebbe prodotto da Endemol Shine. Le trattative sarebbero in corso e non resta che attendere l’ufficialità.

Elisa Isoardi si trova in una situazione analoga a quella della Marcuzzi. Anche la 39enne si trova da molto tempo lontana dal piccolo schermo dopo il suo addio a La Prova del Cuoco del giugno 2020 e due esperienze, andate male, con i reality. Sempre Dagospia spiffera che anche la cuneese approderà presto su Rai2, per la precisione la domenica pomeriggio. Lo show che le sarebbe stato affidato, a quanto pare, avrebbe una formula particolare in quanto non si svolgerebbe in uno studio ma on the road.

Veniamo al capitolo Caterina Balivo. La conduttrice 42enne, al contrario delle due colleghe, è stata presente nel palinsesto televisivo di recente, nel corso dell’ultima stagione invernale. La napoletana ha infatti ricoperto il ruolo di giudice nel programma di Rai1 Il Cantante Mascherato. In più la moglie di Guido Maria Brera ha recentemente annunciato che tra poco sarà al timone di un nuovo show in onda su Tv8, Chi vuole sposare mia mamma?. Anche lei secondo Dagospia avrà spazio anche su Rai2. La Balivo dovrebbe essere alla guida di una trasmissione estiva in seconda serata il cui debutto è previsto per la fine del prossimo luglio.