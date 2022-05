Caterina Balivo torna su Rai 2 con Help! Ho un dubbio: quando va in onda

Non molti giorni fa ha annunciato il suo nuovo programma su TV8, ma non sarà l’unico: per l’estate tornerà da mamma Rai

La notizia era nell’aria, ora è ufficiale: Caterina Balivo torna su Rai Due. Farà parte dei volti che terranno compagnia al pubblico nella stagione estiva. Non solo TV8 per lei, per cui, e non c’è stato un addio definitivo alla Rai. Il nuovo programma della Balivo di Rai Due si chiama Help! Ho un dubbio e già il nome aiuta a capire di cosa si tratta. Le domande sono tante, così come sono tanti coloro che aspettavano il ritorno in tv della Balivo.

Non a caso annunciando il nuovo programma su TV8 ha ricordato le tante domande giunte su quando sarebbe tornata in televisione. Ora lo farà con un doppio appuntamento. Come funziona Help! Ho un dubbio? La conduttrice aiuterà chi sarà alle prese con una decisione da prendere e non sa quale sia quella giusta. La vita è fatta di scelte, si sa, ma non sempre è facile capire quale sia la strada giusta da prendere. Ed è a questo che servirà Help! Ho un dubbio.

Quando andrà in onda? L’appuntamento con il nuovo programma della Balivo su Rai Due è per fine luglio. Help! Ho un dubbio inizierà il 28 luglio con un doppio appuntamento, quindi andrà in onda anche il 29 luglio. Poi andrà in onda ogni giovedì in seconda serata. Caterina Balivo sarà chiamata ad aiutare le persone a fare una scelta, passando in esame tutti i dubbi, piccoli o grandi che siano, della persona che chiederà aiuto. E non sarà sola.

Help! Ho un dubbio di Rai Due è un adattamento di un format anglosassone, What Should I Do. I concorrenti possono avere qualsiasi età, possono presentarsi da soli oppure in coppia o ancora in gruppo. Saranno chiamati a esprimere il loro dubbio in presenza del pubblico. La Balivo guiderà i componenti del pubblico nella votazione: i presenti saranno chiamati a esprimersi con su quale sia la scelta giusta da fare.

Ci saranno più votazioni nel corso del racconto del concorrente, che piano piano aggiungerà maggiori dettagli alla storia. Il pubblico dunque avrà la possibilità di cambiare idea fino a quando non ci sarà l’ultima votazione. Nelle puntate successive ci sarà anche modi di scoprire cosa è successo dopo. Questo è il meccanismo di Help! Ho un dubbio di Caterina Balivo.