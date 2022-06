Elisa Isoardi in onda contro Venier e De Filippi: cosa farà su Rai Due

Il ritorno della conduttrice in Rai è ufficiale, così come lo è la collocazione del suo nuovo programma: cosa è emerso oggi

Si è parlato a lungo, per mesi e mesi, di un ritorno di Elisa Isoardi in Rai e dopo tante indiscrezioni è finalmente arrivato il momento: succederà davvero. Dopo due anni dall’ultima puntata de La Prova del Cuoco e l’avventura all’Isola dei Famosi, la Isoardi si è presa la domenica pomeriggio di Rai Due. Se ne parlava già da un po’, in realtà, e si mormorava già anche della collocazione nel pomeriggio del dì festivo. Oggi ci sono dettagli in più, e soprattutto c’è la conferma di tutti i rumors emersi nelle passate settimane.

Davide Maggio ha confermato il nuovo programma di Elisa Isoardi su Rai Due. La conferma è arrivata dai palinsesti della prossima stagione televisiva e così è certa la presenza della Isoardi nella domenica pomeriggio della seconda rete. Per quanto riguarda la fascia oraria che andrà a occupare, invece, pare sarà dalle 15 alle 16. Non una sfida semplice per lei, visto che sfiderà due colossi della televisione: Mara Venier e Maria De Filippi.

In quell’orario infatti andrà in onda zia Mara su Rai Uno con Domenica In, mentre su Canale 5 ci sarà Amici di Maria De Filippi. Il talent show Mediaset è confermato alla domenica, non tornerà al sabato: questo almeno è emerso al momento. Amici termina esattamente alle 16, ma se dovesse cambiare l’orario del programma di Elisa Isoardi allora potrebbe sfidare un altro osso duro di Canale 5: Verissimo di Silvia Toffanin. In onda nel pomeriggio della domenica anche Lucia Annunziata.

Di cosa parlerà il programma di Elisa Isoardi su Rai Due? Al momento non sono ancora noti gli argomenti e i temi che tratterà, ma si sa che sarà una trasmissione on the road. La conduttrice sarà in giro per l’Italia, come le era già successo con Linea Verde. Di sicuro nelle prossime settimane se ne saprà di più, per il momento i suoi fan dovranno farsi bastare la conferma del suo ritorno. Insieme a lei nella domenica pomeriggio di Rai Due anche Il Provinciale di Federico Quaranta e una trasmissione sportiva affidata a Rai Sport.