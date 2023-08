Belen e Stefano De Martino, mediazione di Maria: cosa sta facendo

Che Belén Rodríguez e Stefano De Martino siano nuovamente in crisi ormai è cosa risaputa. La coppia nelle ultime settimane è stata letteralmente travolta dal gossip e la showgirl argentina è stata anche paparazzata in compagnia del presunto nuovo compagno, l’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni. A quanto pare però negli ultimi giorni a cercare di fare da pacere e rasserenare gli animi sarebbe arrivata anche Maria De Filippi. Ecco cosa sta succedendo.

La crisi tra De Martino e Belén Rodríguez: interviene Maria De Filippi

Non è la prima volta che Stefano De Martino e Belén Rodríguez si trovano al centro del gossip per essersi lasciati. Nelle ultime settimane si è parlato di alcuni possibili tradimenti perpetrati dal conduttore di Bar Stella e Stasera tutto è possibile ai danni della moglie, a partire dal presunto flirt con Alessia Marcuzzi. Il fatto che i due abbiano trascorso le vacanze separati, lui al mare in Sardegna mentre lei in montagna, e le paparazzate che hanno visto protagonista la showgirl argentina in compagnia di Elio Lorenzoni non hanno fatto altro che alimentare le voci.

In tutto ciò, preoccupata per una delle coppie per cui fa da sempre il tifo, anche la conduttrice di Amici, Maria De Filippi, pare essere scesa in campo al fine di appianare le divergenze nella coppia. A farne parola è stato un autore televisivo che, in forma anonima, ha rivelato al settimanale Nuovo: “Maria per loro è come una mamma, sa che sono due teste calde che ogni tanto si scontrano e farà di tutto per farli riconciliare”.

A quanto pare la conduttrice si sarebbe impegnata per aiutare Stefano De Martino e Belén Rodríguez a fare pace e tornare insieme. D’altronde si sa: le innate doti da cupido della conduttrice potrebbero davvero tornare utili alla coppia e chissà che in questo modo non riescano davvero a scacciare questa ennesima e chiacchieratissima crisi una volta per tutte.

In ogni caso, come ormai tutti sanno, in questi giorni la stessa Belen parzialmente smentito il gossip attraverso la pubblicazione di un semplice commento sui social: la showgirl ha infatti risposto “ecco che si ragiona” a un utente che aveva precedentemente scritto di aver capito trattarsi di “una fuffa mediatica che costruiscono ogni volta che lei respira”. A quanto pare infatti, come riportato anche da TvperTutti.it, tra lei e l’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni ci sarebbe un’amicizia decennale e ciò giustificherebbe le foto insieme che sono uscite nell’ultimo periodo e il fatto che Lorenzoni sia stato paparazzato mentre entrava nell’appartamento della conduttrice.