Marcuzzi e De Martino: riesplode il gossip, Stefano senza fede

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino seduti vicini vicini alla presentazione dei palinsesti della Rai (entrambi saranno volti di punta della seconda rete della Tv di Stato nella prossima stagione del piccolo schermo). Ovviamente il quadretto non è passato inosservato, facendo riesplodere un vecchio gossip mai del tutto chiarito. La vicenda è nota. Anno 2020: Dagospia scrisse che la conduttrice avrebbe avuto una relazione clandestina con il conduttore napoletano. Relazione che sarebbe stata una delle principali cause della seconda rottura matrimoniale tra Belen e lo stesso Stefano. All’epoca quest’ultimo e la Marcuzzi smentirono la voce. Belen invece non si è mai pronunciata sulla questione. Morale della favola? Non si è mai capito cosa sia realmente accaduto. Si arriva al 7 luglio 2023…

Alessia e Stefano si ritrovano fianco a fianco in Rai. Sui social parecchi utenti e gossippari danno risalto alla faccenda. La scena è curiosa proprio per via del gossip che ci fu. Se qualcuno si sta chiedendo se ci sia qualcosa tra i due conduttori attualmente, la risposta dovrebbe essere no. Sarebbe fanta gossip credere il contrario. Certo sarebbe bello sapere come abbia reagito Belen e cosa ha pensato nel vedere il mario vicino a ‘La Pinella’. Ma c’è dell’altro ad aver stuzzicato la cronaca rosa del Bel Paese. De Martino, alla presentazione dei palinsesti Rai, si è presentato senza fede matrimoniale al dito.

Il conduttore, prima di fare tappa a Milano per l’evento, ha trascorso dei giorni di vacanza in barca alle isole Pontine assieme alla moglie Belen Rodriguez. E in quel frangente l’anello nuziale era rigorosamente indossato. Il 7 luglio a Napoli è misteriosamente scomparso. Il motivo del perché De Martino se lo sia sfilato non si sa. Forse una semplice dimenticanza o forse chissà…

Solo pochi giorni fa il magazine Diva e Donna ha scritto che la modella argentina e il marito si sono concessi delle ferie in barca per ricucitere una crisi che li avrebbe portati a un passo dalla rottura. Nessuno dei due ha commentato lo spiffero relativo ai loro presunti problemi sentimentali.