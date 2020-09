Alessia Marcuzzi per la prima volta parla del gossip dell’estate, quello che l’ha coinvolta assieme a Stefano De Martino. La storia è nota: Dagospia, qualche settimana fa, ha sostenuto che la conduttrice avrebbe avuto una relazione clandestina con il conduttore napoletano. Relazione che sarebbe stata una delle cause della fine del matrimonio tra Belen e lo stesso Stefano. Quest’ultimo, non appena è trapelato lo spiffero, è balzato su Instagram, smentendo. Alessia non si è mai espressa categoricamente sul tema (lo ha fatto a Verissimo, durante la puntata del 19 settembre 2020), eccezion fatta per un paio di post social che implicitamente hanno fatto emergere il suo disappunto per il can can ‘rosa’ creatosi attorno a lei. Inoltre, confidandosi con Silvia Toffanin, ha ammesso di aver avuto una piccola crisi durante il lockdown con il marito Paolo Calabresi Marconi. Crisi già superata. “Sono una donna serena e fortunata oggi”, ha chiosato, allontanando qualsivoglia voce di rottura relativa alla sua love story.

Alessia Marcuzzi parla di Stefano De Martino a Verissimo: la sua verità sul gossip dell’estate

“Tutto molto surreale”, afferma la Marcuzzi, in riferimento al gossip con De Martino. Secondo la conduttrice “le persone preferiscono credere a una cosa romanzata” piuttosto che alla realtà. D’altra parte rimarca che essendo un personaggio pubblico sa che a volte deve convivere con tali episodi. “Siamo rimasti esterrefatti quando è uscita questa cosa, smentire non avrebbe fatto altro che creare più caos”, aggiunge, spiegando perché ha preferito rimanere in silenzio fino ad adesso. E ancora: “Quella cosa del fiore poi è stata surreale. Cioè io devo controllare cosa fanno gli altri sui social? Quando la verità ce la siamo detta in famiglia io ero a posto”. Prima del can can attorno all’ex marito di Belen, Alessia è stata parecchio chiacchierata per un altro motivo: una presunta crisi con Paolo Calabresi Marconi. Anche su questo caso ha fatto chiarezza.

Verissimo, Alessia Marcuzzi: “Crisi lieve con Paolo durante il lockdown, ma nulla di eclatante”

“Quando c’è stato il lockdown davvero c’è stato un momento un po’ così con Paolo…”, racconta Alessia a Silvia Toffanin, dicendo di essere una donna indipendente, abituata a prendersi i propri spazi. Durante la quarantena ha subito un po’ il fatto di non potersi sentire totalmente libera. Da qui il lieve scricchiolio con Marconi. “Ma nulla di eclatante, lui poi è andato a dormire dalla nonna che è vicinissima a casa nostra”, narra la presentatrice di Temptation Island. Niente però che si avvicinasse minimamente a una rottura. La Marcuzzi lo rimarca, tanto che afferma che sia lei sia il marito sono stati “sconvolti quando è uscita la notizia che erano in crisi”. “Da lì poi è successa quell’altra cosa… Comunque la mia famiglia è unita e siamo sereni”, conclude. Il caso è chiuso!