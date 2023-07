Stefano De Martino ha tradito Belen? Nuovi dettagli e retroscena

La ‘spy story’ con protagonisti Stefano De Martino e Belen Rodriguez si arricchische di nuovi particolari. In questi giorni si è sentito un po’ di tutto. Nel marasma di indiscrezioni che solo il tempo dirà se siano vere oppure no, una quasi certezza: il matrimonio è nuovamente naufragato. Al momento il conduttore napoletano e la modella argentina tengono le bocche cucitissime, sigillate, ma vivrebbero già in case separate e distanti l’uno dall’altra. Il chiacchiericcio ‘rosa’, non appena si sono diffuse le voci sulla rottura, ha sussurato che l’aitante campano avrebbe tradito la moglie. Addirittura è tornato di moda il gossip incendiario su Alessia Marcuzzi in quanto De Martino, alla presentazione dei palinsesti Rai (evento datato 7 luglio), era seduto accanto alla Pinella.

Al di là delle ricostruzioni fantasiose, non ci sarebbe stato alcun tradimento da parte del presentatore. Ad assicurarlo è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. “Levatevelo dall’anticamera del cervello che Stefano abbia tradito Belen”, ha chiosato la Marzano aggiungendo che tutti i dettagli relativi al crac matrimoniale saranno a breve resi noti da un non meglio precisato giornale (forse sarà Chi Magazine a raccontare i retroscena dell’addio?).

Belen, Elio e le fedi sparite

Deianira è pure colei che per prima ha parlato di Elio, imprenditore bergamasco pizzicato mano nella mano con Belen al compleanno di Ignazio Moser. La festa si è svolta il 14 luglio nei pressi di Milano (grande assente Stefano De Martino). Si mormora che la showgirl si stia frequentando con l’uomo d’affari orobico e che la loro conoscenza sia persino antecedente alla love story che la Rodriguez ha vissuto con Antonino Spinalbese. Pure in questo frangente si resta in attesa di conferme e prove di tale presunta relazione nascente.

Tornando invece alla voce che vuole definitivamente separati ‘Belu’ e ‘Ste’, in effetti una prova piuttosto evidente c’è. Entrambi hanno smesso di indossare la fede nuziale. A ciò va aggiunto che con tutto il can can mediatico di questi giorni sul loro conto non hanno fornito alcuna smentita. Fatto strano, in quanto nel 99% di tali situazioni, se si è innanzi a fake news, i diretti interessati smentiscono in un amen. E invece tutti stanno con la bocca super cucita.