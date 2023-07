Il caso del giorno: crac Belen e Stefano, “uscirà tutto e sbalordirà”

Pare proprio che il matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia di nuovo naufragato. Il condizionale è d’obbligo visto che i due non hanno né smentito né confermato le voci sull’addio circolate in questi giorni, ma c’è una marea di indizi che spingono a credere che il crac sentimentale si sia consumato. Inoltre, lungo la giornata di domenica 16 luglio, sono emerse nuove indiscrezioni alquanto curiose sulla vicenda. Ma si proceda con ordine.

Belen e De Martino: cronologia della crisi

Tra fine giugno e inizio luglio il conduttore e la modella vanno in vacanza assieme, in barca, alle isole Pontine, e tutto pare andare a meraviglia. Si arriva al 7 luglio, data in cui c’è la presentazione dei palinsesti Rai. Si nota che De Martino non porta la fede e si siede al fianco di Alessia Marcuzzi con la quale fu al centro di un gossip roventissimo tre anni fa. Nel frattempo anche la Rodriguez si sfila l’anello nuziale (resta da capire cosa sia accaduto nei pochi giorni tra le ferie in barca e la presentazione dei palinsesti).

Passano pochi giorni e Stefano vola a Londra col figlio Santiago. Di Belen nessuna traccia. Iniziano a circolare insistenti voci di una nuova crisi. Voci che diventano assordanti il 14 luglio, quando Ignazio Moser, cognato di Belen, festeggia il suo compleanno nei pressi di Milano. C’è tutta la famiglia al completo, anche ‘Belu’ con i figli. Unico grande assente De Martino, che nel frattempo era tornato da Londra.

Belen e il misterioso Elio

Il giorno successivo al compleanno, vale a dire il 15 luglio, emerge un breve video in cui si vede Belen che alla festa di Moser sta mano nella mano con un lui misterioso. Si tratterebbe di un tale Elio, fascinoso imprenditore bergamasco.

L’esperta di gossip Deianira Marzano raccoglie da alcune gole profonde curiose rivelazioni che sostengono che mentre Stefano era a Londra, la Rodriguez era nel resort San Luis a Murano con Elio. Non solo: le fonti della Marzano affermano anche che Belen e l’imprenditore misterioso si siano già frequentati anche in passato, prima che lei conoscesse Antonino Spinalbese.

La foto scaccia crisi di Stefano pare sia una bufala

In tutto questo racconto c’è una storia che non torna, anzi che non tornava in quanto la gossippara Deianira pare che abbia trovato la quadra del tutto. Mentre si rincorrevano le voci di crisi, De Martino pubblicava una foto in cui si vedono due persone di schiena e in penombra su un’auto d’epoca. Tale scatto viene postato il 12 luglio dal conduttore e molti lo leggono come un gesto scaccia crisi.

Sembra invece che i due sul mezzo d’epoca non siano affatto Belen e Stefano bensì due amici di De Martino. A riferirlo un’altra gola profonda in contatto con la Marzano che ha assicurato che i due sull’auto d’epoca sono suoi conoscenti e che il conduttore gli ha fatto una foto.

“Una cosa è certa, prossimamente uscirà tutto sui giornali in merito a Belen e Stefano. E resterete sbalorditi”, ha chiosato Deianira. Non resta che attendere.