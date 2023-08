Belen e le corna, il gesto inequivocabile. E Stefano vola a New York

Da quando il matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è nuovamente naufragato, ogni mossa dei due viene analizzata nel minimo dettaglio dal mondo del web. Ad attirare l’attenzione degli utenti social, questa volta, è stata una storia Instagram della showgirl argentina. Alcune ore fa, infatti, la conduttrice ha pubblicato sui suoi social un video, in cui la donna si accarezza la testa alla ricerca di un qualcosa d’ignoto, per poi scoppiare a ridere alla fine. Ebbene, questo gesto non è passato affatto inosservato e in tanti hanno ipotizzando che stesse riferendosi ai presunti tradimenti dell’ex marito, imitando il gesto delle corna.

La storia di Belen non passa inosservata pic.twitter.com/MqSfAmwp6K — disagiotv (@disagio_tv) August 9, 2023

Belen Rodriguez: il gesto non passa inosservato

Secondo alcune indiscrezioni, il motivo dell’allontanamento tra la Rodriguez e De Martino sarebbe da attribuire a dei presunti tradimenti di lui. Una volta scoperte le infedeltà, la conduttrice avrebbe deciso di stroncare di netto la storia con Stefano. Tuttavia, si tratta solamente di rumors, dato che non c’è stato ancora nessuna conferma a riguardo.

Ad ogni modo, considerando le voci insistenti, alcuni hanno pensato che Belen volesse far capire di essere stata effettivamente tradita. C’è da dire che, ormai, i più maliziosi cercano sempre di trovare un significato nascosto alle mosse social della showgirl, in modo da trovare dei dettagli nascosti su quest’ennesima separazione da Stefano.

Dunque, non si sa se la storia sia stata pubblicata senza alcun secondo fine o se la Rodriguez stesse cercando di comunicare veramente qualcosa. La verità è che sono molti ancora i punti non risolti intorno alla rottura tra Belen e Stefano. In tutto ciò, infatti, non è ancora chiaro se la Rodriguez abbia iniziato a frequentare veramente l’imprenditore Elio Lorenzoni o se si tratta solo di un amico di vecchia data. Nel frattempo, invece, il conduttore di “Stasera tutto è possibile” è volato a New York, per trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme al figlio avuto insieme all’argentina, Santiago.

Stefano De Martino: primo ospite a Belve

Bisognerà attendere il prossimo autunno per scoprire maggiori dettagli sulla complicata relazione tra Belen e Stefano. L’ex allievo di Amici, infatti, sarà il primo ospite della trasmissione di Rai 2 condotta da Francesca Fagnani, Belve. Considerando il tono delle interviste della giornalista, viene da se immaginare che, in quell’occasione, De Martino si troverà costretto a rispondere per la prima volta direttamente a delle domande sulla sua ex moglie. Cosa dirà? Chissà…