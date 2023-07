Belen: “Ciao Stefano, bacio Elio”. Lo scoop di Chi, foto e dettagli

Quelle che sembravano essere solo voci di corridoio si sono rivelate vere: la crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ufficiale. A confermare definitivamente l’ennesima burrasca tra la coppia, è stato l’ultimo numero di Chi. Il settimanale, infatti, ha immortalato la showgirl argentina in compagnia della sua presunta nuova fiamma, Elio Lorenzoni. I due sono stati paparazzati al compleanno del cognato di lei, Ignazio Moser, a La Mimosa Polo Club di Pogliano Milanese. Negli scatti in questione, Elio e Belen si sono mostrati molto affiatati, scambiandosi baci e abbracci.

Elio e Belen: la nuova coppia

Come si legge nella rivista, Elio e Belen hanno partecipato insieme al compleanno di Ignazio Moser. Presente anche tutta la famiglia della conduttrice argentina: papà Gustavo e mamma Veronica, i fratelli Cecilia e Jeremias e, poi, i figli Santiago e Luna Marì. Unico assente? Chiaramente, Stefano De Martino. A quanto pare, la Rodriguez sarebbe arrivata proprio in compagnia della nuova fiamma e, dopo aver salutato tutti, ha iniziato a sistemare la camicia dell’uomo (come si vede anche da una foto). Tra carezze, sguardi e baci, la loro sembrerebbe proprio essere qualcosa di più di un’amicizia.

Alla fine della festa poi, i nonni Gustavo e Veronica sarebbero andati via con Santiago, mentre Belen sarebbe salita in macchina di Elio insieme alla piccola Luna Marì. Infine, la nuova presunta coppia sarebbe arrivata al palazzo di lei e avrebbe trascorso la notte insieme. Solamente tre settimane fa, la Rodriguez e Stefano De Martino si stavano godendo una vacanza rilassante in barca nelle Isole Pontine. Poi, improvvisamente, qualcosa è drasticamente cambiato. Dopo aver eliminato tutte le foto insieme al marito dai social, la showgirl non ha avuto paura di farsi vedere insieme a quella che pare essere a tutti gli effetti la sua nuova frequentazione. È arrivato l’addio definitivo con Stefano? Chissà…

Chi è Elio Lorenzoni

Elio Lorenzoni ha 40 anni ed è un imprenditore bresciano. Come riportato dal settimanale Chi, Elio ha studiato economia e gestione aziendale all’Università Cattolica di Milano, per poi diventare presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni Srl, che si occupa di motori, accessori e componenti in tutto il mondo. Tra i suoi hobby troviamo il golf e l’E-bike. A quanto pare, Lorenzoni e Belen si conoscono da diversi anni, precisamente dal periodo in cui la conduttrice ha iniziato una relazione con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia.