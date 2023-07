Belen: “Con Elio si vedeva non da amica già ai tempi di Antonino”

Può esserci un’estate in cui Belen Rodriguez e Stefano De Martino non incendino il gossip del Bel Paese? Naturalmente no. E infatti sotto il caldo torrido di “Caronte” la cronaca rosa si è impennata. Pare che il matrimonio tra l’argentina e il conduttore campano sia parecchio scricchiolante (c’è chi assicura che sia finito). Nelle scorse ore sono trapelate indiscrezioni bomba, in cui si sussurra che la modella sudamericana stia frequentando un ‘lui’ misterioso, di nome Elio, professione imprenditore d’origine bergamasca.

Il gossip è deflagrato sabato 15 luglio, quando è emersa una foto in cui si vede Belen al compleanno del cognato Ignazio Moser mentre stringe la mano a tale Elio. A distanza di ventiquattro ore, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha aggiunto nuove rivelazioni esplosive sulla vicenda. Marzano ha pubblicato un messaggio di una gola profonda che l’ha contattata, raccontando che la conoscenza tra la Rodriguez e l’imprenditore risale a quando Belen aveva iniziato a frequentarsi con Antonino Spinalbese.

Questa la narrazione offerta dalla fonte consultata da Deianira:

“Deianira sono una conoscenza di Elio. Ti posso confermare che si sentiva già prima, nel periodo dove poi si è messa con Antonino e non da amici. Altre cose le so ma non le posso dire. Ti posso dire che Elio ancora tre anni fa disse “non ci fa nulla con Antonino, è un parrucchiere”. Ho sentito un audio di Belen che lo invitava da lei e so anche che da tempo la cosa era rimasta in sospeso. Non saprei… se non che ti posso dire che lui lavora con i motori, ha molto stile e classe. Ce lo vedo ma ultimamente è molto discreto, anzi più del solito (e ho capito il perché)”.

La rivelazione è naturalmente da prendere con le pinze in quanto non supportata da alcuna prova. Da notare però che dopo che è esploso il gossip nessuno si è fatto vivo per smentirlo. Belen se ne sta con la bocca cucitissima e non spiccica una parola da quando è sparita la fede al suo dito.

Stefano e Belen, dannate coincidenze

Pure De Martino ha sfilato l’anello nuziale. A ciò va aggiunto che alla festicciola di compleanno di Moser era l’unico assente. Brutto segno. Ed è in tal contesto che sarebbe entrato in scena il misterioso Elio che, a quanto sembra, già in passato, ha avuto modo di frequentare la modella argentina.

Alquanto curiose anche le tempistiche del ‘gossip’ riguardanti Belen e Stefano. La scorsa settimana il conduttore appariva alla presentazione dei palinsesti Rai al fianco di Alessia Marcuzzi (arcinote le voci che travolsero i due volti tv), ora la Rodriguez viene pizzicata mano nella mano con il tenebroso imprenditore bergamasco. Dannate coincidenze!