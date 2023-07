Belen “mano nella mano con un imprenditore”, Stefano sparito

Si infittisce il gossip che ha aggredito in questi giorni Stefano De Martino e Belen Rodriguez, arricchendosi di nuovi dettagli che spingono a credere che la coppia stia davvero attraversando un momento nebuloso. Nelle scorse ore Ignazio Moser ha festeggiato 31 anni e per celebrare il compleanno ha organizzato un party al Mimosa Polo Club, struttura che ha sede a Pogliano Milanese. Presenti tanti amici e tutti i famigliari stretti del trentino con i rispettivi partner. Naturalmente all’evento ha presenziato la fidanzata Cecilia. E poi i coniugi Rodriguez Veronica e Gustavo, quindi Jeremias con la compagna Deborah Togni e Belen. Unico grande assente De Martino.

Strano, parecchio strano, se si considera che il conduttore pare che fosse libero da impegni lavorativi. Ma c’è dell’altro: nei giorni scorsi si è recato a Londra assieme al figlio Santiago (senza Belen a differenza di quanto qualcuno ha pensato per via di una foto postata dallo stesso De Martino, ma su tale vicenda ci si tornerà a breve). Ieri 14 luglio, quando Ignazio ha festeggiato non lontano dal capoluogo lombardo, Stefano ha realizzato delle Stories mostrando di essere a bordo di un’auto a Milano.

Esplode il gossip attorno a Belen e l’uomo del mistero

Che sia tornato in Italia è sicuro ed è anche provato dal fatto che pure suo figlio Santiago era presente al compleanno di Moser. Finita qui? Assolutamente no. A Deianira Marzano, esperta di gossip, è stato mandato uno scatto in cui si vede la Rodriguez stringere la mano a un uomo misterioso durante il party di Ignazio.

In aggiunta un utente, ma qui si entra nel campo del gossip da prendere assolutamente con le pinze, ha sostenuto che Belen si stia vedendo da 15 giorni con un imprenditore bergamasco, un tale Elio, e che con lui abbia trascorso di recente giorni romantici in un resort di lusso, il San Luis a Murano.

Al di là di tale narrazione, che, si ripete, va presa con le pinze in quanto non c’è alcuna prova a riguardo, c’è un fatto inequivocabile. Stefano De Martino è stato il grande assente al compleanno di Moser dove c’era tutto il clan Rodriguez con rispettivi coniugi e fidanzati al seguito. E quella foto che ha postato pochi giorni fa in cui sembrava che a bordo di un’auto d’epoca con lui ci fosse Belen? Forse l’ha divulgata per far tacere le voci e tentare di placare il chiacchiericcio. Quello scatto, però, a guardarlo bene, non pare nemmeno risalire a questi giorni. Il mistero si fa sempre più fitto.