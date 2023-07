Belen e Stefano De Martino, foto scaccia crisi (ma quanti problemi)

By

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si sono lasciati: uno scatto condiviso dal conduttore scaccia via la crisi

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono ancora una coppia. Da giorni, ormai, si sono fatte sempre più insistenti le voci di crisi tra i due, ma ci ha pensato il conduttore di ‘Bar Stella’ a togliere ogni dubbio pubblicando una foto ‘scaccia crisi’. L’ex ballerino ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto con la moglie, dove si vedono seduti vicini a bordo di un’auto epoca. Sebbene la foto li ritragga da lontano, non ci sono dubbi che la donna al suo fianco sia proprio la conduttrice argentina.

A far pensare ad una nuova crisi matrimoniale erano stati alcuni gesti ambigui da parte di marito e moglie. L’ex conduttrice de ‘Le Iene’ ha eliminato dal suo profilo Instagram l’ultima foto che li ritraeva insieme, mentre l’ex allievo di Amici si era presentato ai palinsesti Rai senza la fede al dito. Inoltre, nessuno dei diretti interessati aveva smentito i gossip, restando in silenzio. Insomma, tutto faceva pensare ad evidenti turbolenze. Ma ecco che, senza parlare direttamente, De Martino ha deciso di rispondere a modo suo alle polemiche, confermando che lui e la moglie sono ancora più innamorati che mai.

Tuttavia, c’è da dire una cosa. Nonostante la smentita da parte di Stefano, resta il fatto che Belen aveva comunque deciso di eliminare la foto di coppia e che entrambi, nelle ultime ore, si siano levate le fedi. Dunque, viene da pensare che i problemi matrimoniali potrebbero non essere affatto pochi. Forse la crisi è passata o forse si è trattata solamente di una forte lite, ma risulta difficile pensare che gli ultimi movimenti di coppia siano stati solamente frutto di coincidenze e non indice di una qualche turbolenza all’interno del matrimonio.

D’altronde, la storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è da sempre caratterizzata da alti e bassi. I due si sono fidanzati nel 2012 e, dopo aver accolto il loro primo figlio Santiago ed essersi sposati nel 2013, due anni dopo hanno deciso di separarsi. Una separazione durata qualche anno, durante la quale la Rodriguez aveva intrapreso una relazione con Andrea Iannone. Dopodiché, Stefano e Belen avevano deciso di riprovarci, ma, dopo circa un anno, era arrivata la seconda rottura.

A quel punto, la storia tra loro sembrava essere veramente giunta al capolinea, dato che la Rodriguez aveva iniziato una nuova vita al fianco di Antonino Spinalbese, che l’ha resa mamma per la seconda volta della piccola Luna Marì nel 2021. Dopo pochi mesi dalla nascita della bambina, però, la coppia ha deciso di lasciarsi. Questione di poco tempo ed ecco che De Martino è tornato nuovamente in gioco. Da allora, Stefano e Belen fanno coppia fissa, ma, a quanto pare, i problemi non sembrano mancare.