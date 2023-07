Belen e Stefano De Martino “erano vicini all’addio”: retroscena crisi

Stefano De Martino e Belen Rodriguez in crisi profonda, si stanno lasciando, anzi no, sono rispuntati assieme e si amano più di prima: nelle ultime settimane, tanto per cambiare, il gossip ha ruggito sulla coppia più chiacchierata d’Italia. Dove sta la verità? Pare un po’ ovunque, almeno secondo ciò che scrive il magazine Diva e Donna che ha sostenuto che il conduttore campano e la modella argentina, di recente, hanno attraversato un periodo sentimentale tutt’altro che facile. Sembra che si stessero per lasciare. “Erano vicini all’addio”, assicura il settimanale. La crisi sarebbe stata superata con una vacanza alle isole Pontine. Mare, calma, gite in barca e famiglia: questa la ricetta per recuperare la sintonia perduta.

Le ferie sono state precedute dalla festa scudetto del Napoli presentata da De Martino allo stadio ‘Maradona’. In tribuna si è vista Belen che da tempo non si mostrava accanto al marito. Pare che quello sia stato il momento in cui la coppia abbia iniziato a dare picconate al ghiaccio che si era creato nel rapporto.

Conclusi gli impegni professionali è poi arrivata la scelta di trascorrere dei giorni alle isole Pontine. Giorni documentati dagli stessi Stefano e Belen sui social. Da mesi i due non si immortalavano spensierati e complici sui loro account. Un segno non trascurabile, anzi l’indizio che i dissapori hanno iniziato a diradarsi. Alla fine di tutto ciò, una certezza: la coppia resiste.

Il futuro professionale di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Oltre al gossip sentimentale, a coinvolgere ‘Belu’ e ‘Ste’ c’è anche quello televisivo: De Martino anche la prossima stagione sarà uno dei volti di punta di Rai Due. L’ex allievo di Maria De Filippi ha fatto parecchia strada, ha lavorato duramente, studiato intensamente ed ora raccoglie i frutti del tanto impegno profuso.

Per la Rodriguez, invece, al momento non c’è alcun progetto televisivo in vista. Ha deciso di lasciare la conduzione di Tu si que vales dopo anni ed è finita fuori da Le Iene pare per volontà di Mediaset che avrebbe deciso di puntare su un altro volto.