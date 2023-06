Belen e Stefano De Martino, finita? Mamma Rodriguez fa chiarezza

Non accennano a placarsi i rumors su Belen Rodriguez e Stefano De Martino, una delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni. Da giorni stanno circolando notizie che li vedrebbero in crisi.

Le indiscrezioni della crisi, poi le smentite: cosa sta succedendo?

Tante sono le voci che, in questi giorni, stanno circolando sul conto di Belen e Stefano. Il fatto che i due non si stessero più facendo vedere insieme è stato interpretato da molti come un segnale di crisi. Come se non bastasse, di recente Belen aveva pubblicato una foto del libro che stava leggendo, intitolato Gli amori difficili. Si trattava forse di un riferimento a Stefano De Martino?

Una smentita, però, era recentemente arrivata dal settimanale Nuovo. Sembrava infatti che i due, per staccare dagli impegni lavorativi e genitoriali, avessero deciso di organizzare prima una fuga romantica in moto e poi una cena in un famoso ristorante di Milano.

Le smentite su una loro possibile crisi, inoltre, non si erano fermate qui. Al settimanale Oggi, De Martino aveva parlato del suo rapporto con Luna Marì: “Per lei sono uno zio, uno di famiglia” disse. Il noto conduttore aveva poi, in precedenza, parlato anche di Santiago, il figlio avuto con Belen che, recentemente, ha compiuto dieci anni. Ad unire i due, infatti, c’era sempre stato il bambino.

L’intervento della mamma di Belen

Come se non bastasse, nelle ultime ore sono arrivate delle novità sulla coppia Belen – De Martino, stavolta dal profilo Instagram della madre dell’argentina. Una fan della showgirl ha rivelato di aver visto Belen e Santiago all’aeroporto, direzione Napoli. Tale spiffero è stato commentato da Veronica Cozzani, che ha piazzato un cuore rosso. Nulla di particolarmente interessante, se non fosse per il fatto che la prima utente, oltre a dare la notizia, aveva confidato la speranza che Belen si stesse dirigendo nel capoluogo campano con il figlio per vedere il marito.

A Napoli, come gran parte dei fan sanno, c’è infatti Stefano De Martino, per impegni lavorativi. Belen stessa ha confermato di essere giunta in Campania tramite delle Stories Instagram. Insomma, pare che il matrimonio non si sia arenato.