Belen, ma dove è finito Stefano De Martino? “La storia si ripete…”

“La storia si ripete” continuano a sussurrare gli scettici dopo che Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono spariti dai radar della vita pubblica. O meglio, sono sparite le loro apparizioni insieme visto che entrambi continuano ad essere presenti in tv (lei a Le Iene, lui a Bar Stella). Fino a qualche settimana fa, la modella argentina e il conduttore napoletano si mostravano sui soavemente innamorati sui social, si scambiavano tenerezze anche virtuali (e immaginiamo pure private) e quando venivano intervistati non mancavano di confermare che tutto procedeva bene sul versante sentimentale. Poi il silenzio, totale, che ormai perdura da non pochi giorni, facendo proliferare una marea di retroscena e di voci maliziose.

Stefano, impegnato con il suo spettacolo teatrale, è spesso lontano da Milano, Belen invece dimora in pianta stabile con i figli Santiago e Luna Marì nel capoluogo lombardo. Una distanza soltanto geografica quella dei due coniugi oppure c’è anche una lontananza più profonda, come a dire sentimentale? Chi sostiene che nella coppia qualcosa non quadra ha pure notato che nelle scorse ore De Martino si trovava a Milano ed ha portato il figlio Santiago a vedere uno spettacolo del funambolico Cirque du Soleil. Della Rodriguez pare non ci sia stata nemmeno l’ombra. Almeno questo è ciò che sembra trapelare dal video che l’ex allievo ha postato su Instagram.

Inutile dire che sotto al post si è scatenato l’inferno. Qualche pazzo ha pure sostenuto che De Martino avrebbe tradito la Rodriguez. Fanta gossip, nulla di provato. Ma al di là di tali voci lanciate senza la benché minima logica, resta il fatto che Belen e il compagno ‘latitano’ da parecchio. “La storia si ripete” mormorano diverse persone, ricordando che quando ci furono i due addii precedenti si verificò la medesima dinamica. Da un giorno all’altro la showgirl sudamericana e il marito smisero di mostrarsi assieme, facendo calare una coltre di silenzio sul loro rapporto. Silenzio rotto poi a settimane di distanza per annunciare il crac sentimentale. Non c’è due senza tre? Chissà, si spera di no.